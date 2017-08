Ile Maurice: Licenciés de la MDFP - Un dénouement demain ?

Par ailleurs, la FPU s'est attardée sur l'endettement des Mauriciens auprès de la Civil Service Mutual Aid Association. Selon le négociateur Ivor Tan Yan, ce sujet est tellement grave qu'il «est la troisième priorité après l'éducation et la santé dans la liste des priorités». Il affirme que les Mauriciens font face à de plus en plus de difficultés pour rembourser leurs dettes.

Les treize employés licenciés de la Mauritius Duty Free Paradise (MDFP) sont suspendus à la décision de la direction. «Le Board devait siéger la semaine dernière, mais cela a été repoussé au 2 août.» Et le syndicaliste Jack Bizlall de lancer une mise en garde. «Si aucune action n'est prise en vue de réintégrer les 13 employés, ce vendredi, ils feront une manifestation devant le ministère des Finances et entameront une grève de la faim au jardin de la Compagnie à partir de 15 heures.»

