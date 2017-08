Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience, le mardi 1er août 2017 au palais de Kosyam, l'ancien Président nigérian Olusegun Obasanjo et l'ambassadeur du Canada au Burkina Faso, Vincent Le Pape, en fin de mission.

L'ancien Président nigérian, Olusegun Obasanjo est présent à Ouagadougou, pour faire la dédicace d'un livre intitulé «L'Afrique en marche» dont il est co-auteur. A cette occasion, le chef de l'Etat burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré, l'a reçu en audience dans l'après-midi du mardi 1er août 2017.

A sa sortie, il a expliqué qu'il est allé informer le Président burkinabè, du lancement de son livre qui est un manuel pour la réussite économique et le développement de l'Afrique. « Nous visons à amener l'Afrique de l'avant et il est temps que nous fassions tout pour cela », a-t-il dit.

Et de préciser que le Nigeria et le Burkina Faso font partie de la CEDEAO, d'où la nécessité de discuter des questions de sécurité, de développement économique, de commerce et de libre circulation des personnes et des biens dans l'intérêt de la sous-région et des populations.

A sa suite, c'est l'ambassadeur du Canada au Burkina Faso, Vincent Le Pape, qui a été reçu par le président du Faso.

En fin de mission, il a confié avoir abordé avec lui, trois sujets essentiels que sont les appuis du Canada à la démocratie et au développement local et les relations commerciales entre les deux pays.

Dans le cadre de l'appui du Canada à la démocratie burkinabè, le diplomate canadien a rappelé qu'il se fait à travers le projet du Centre parlementaire canadien, qui accompagne par exemple les échanges entre les parlementaires canadiens et burkinabè.

«C'est aussi à travers l'appui de ce projet que le plan stratégique de l'Assemblée nationale a été élaboré», a-t-il soutenu.

Sur le volet appui au développement social, Vincent Le Pape a précisé qu'il a évoqué avec Roch Marc Christian Kaboré, les projets canadiens dans les domaines de l'éducation et de la santé, notamment la santé reproductive de la jeune fille.

« La ministre canadienne du développement et de la francophonie a annoncé à Londres très récemment un appui de 10 millions de dollars canadiens pour le Burkina Faso », a-t-il notifié.

L'ambassadeur canadien dit avoir enfin évoqué lors de l'audience, les relations qui unissent les deux pays au niveau du commerce et des affaires.

Déjà présent dans le secteur minier, le Canada, a-t-il soutenu, diversifie de plus en plus ses interventions et relations avec les entreprises du pays notamment dans le domaine du solaire.

«On a lancé récemment le premier PPP avec la signature de la construction de la centrale solaire de Zina et on espère diversifier les relations commerciales entre les deux pays et aussi appuyer les entreprises locales à travers des programmes d'appui aux fournisseurs de biens et services locaux pour développer un tissu d'entreprises locales», a-t-il conclu.