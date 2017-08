Burkina Faso: DPEPPNF/ Zondoma - Les meilleurs élèves rendent visite au Mogho Naaba BNaongo

La Direction provinciale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle () du Zondoma a initié une sortie sur Ouagadougou, le vendredi 21 juillet 2017 au profit des 50 meilleurs élèves au Certificat d'études primaires (CEP), session de 2017, de la province. A l'occasion, ceux-ci ont assisté au rituel du vendredi, communément appelé « le faux départ du Mogho Naaba » et visité l'Assemblée nationale.

Assister au « faux départ du Mogho Naaba », échanger avec le 37e souverain des mossé, le Mogho Naaba Baongo, et visiter l'Assemblée nationale, tel a été le programme concocté par la DPEPPNF du Zondoma pour les cinquante meilleurs élèves au CEP 2017.

Une sortie sur la capitale rendue possible par le député Abdoulaye Ouédraogo qui dit ainsi, apporter sa modeste contribution à la promotion d'une éducation de qualité et d'une culture de l'excellence dans la province.

Pour les prochaines fois, dit-il, d'autres acteurs et partenaires seront pris en compte et la durée du séjour pourrait être revue à la hausse.

Pour revenir à la sortie, les élèves ont d'abord été émerveillés par le rite coutumier du vendredi, appelé à tort « le faux départ du Mogho Naaba ».

Puis, place aux échanges avec le Mogho Naaba Baongo, entouré de quelques-uns de ses ministres. Une occasion pour les nouveaux certifiés de satisfaire davantage leur curiosité.

Les réponses à leurs questions ont permis de savoir que le rituel du vendredi est une école de vie où la paix, le pardon et le dialogue sont prônés.

Aussi, l'histoire et l'organisation du royaume mossi leur ont été racontées et ils se sont aperçus que le 37e empereur de la lignée de Naaba Oubri, le Mogho Naaba Baongo, intronisé le 21 décembre 1982, est un amoureux du ballon rond et de la petite reine, et est l'auteur d'un recueil de poèmes. A l'hémicycle, les petits « Zondomalais » se sont entretenus avec le député Bachir Ismaël Ouédraogo.

Là, il a été question des organes, des instances, des sessions de l'Assemblée nationale, du rôle du député et de la procédure de vote des lois. A la fin, un exemplaire du rapport d'activités 2016 du Parlement leur a été remis.

Pour la porte-parole des élèves, Aïfaou Nabia, cette sortie a été « bien pour nous car nous avons vu ce que nous avons appris en classe. Merci à nos maitres et au député Abdoulaye Ouédraogo ».