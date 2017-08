Burkina Faso: Les parents d'élèves exposent leurs préoccupations au chef de l'Etat

A ce titre, elles jouent un rôle d'éducation, d'instruction et de formation. Malheureusement, les moyens font toujours défaut et nous sommes obligés de faire avec », s'est-il défendu.

Et d'ajouter : « Les ministres de l'Education nationale Jean Martin Coulibaly et de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Alkassoum Maïga, étaient également à nos côtés pour expliquer au chef de l'Etat les mesures envisagées pour aplanir les difficultés dans les ordres de l'enseignement ».

Le Président du Faso a eu une oreille attentive à ces préoccupations et s'est engagé à y mettre les moyens nécessaires pour leur résolution rapide et a affirmé sa volonté de contribuer à l'amélioration du système éducatif burkinabè », s'est réjoui Hector Ouédarogo.

A ses dires, ils ont cherché à identifier les causes des différents problèmes auxquels font face les universités publiques et de trouver la meilleure thérapie pour un début de normalisation d'ici à la rentrée académique prochaine. L'UNAPESB s'est félicitée des échanges avec le chef de l'Etat. «

Selon lui, les performances scolaires des trois dernières années ont enregistré une baisse progressive et il s'avérait nécessaire de rencontrer le chef de l'Etat pour en discuter et surtout voir les dispositions à prendre pour inverser la tendance. Dans ce sens, l'UNAPESB veut jouer un rôle de premier plan.

