Sénégal: «Benno» dit avoir 2.885 voix de plus que «Manko Taxawu Sénégal»

Le comité électoral départemental de la coalition «Benno Bokk Yakaar» a annoncé, hier, au cours d'un point de presse, avoir remporté les élections législatives avec 2.885 devant «Manko Taxawu Sénégal».

Entouré de ses autres camarades membres du comité électoral, le Dr El Malick Diop a précisé que sur les 19 communes de Dakar, leur coalition a remporté les 12, alors que «Manko Taxawu Sénégal» ne s'adjuge que les 7 restantes. La bataille des chiffres continue d'alimenter la polémique sur les résultats des élections législatives dans la capitale sénégalaise. Le coalition majoritaire a fait une déclaration pour donner ses chiffres et s'arroge la victoire. Le Dr El Malick Diop de «Benno Bokk Yakaar» a déclaré que, sur la base de la compilation des résultats collectés à partir des remontés des procès-verbaux de l'ensemble des bureaux de vote du département de Dakar, leur liste a remporté le scrutin. Il a listé l'ensemble des résultats des 19 communes pour fait constater que «Benno» a obtenu un total de voix de 112.940 contre 110.055 pour «Manko Taxawu Sénégal». M. Diop a ajouté qu'avec ces résultats « on peut dire que le département de Dakar est tombé dans l'escarcelle de «Benno Bokk Yaakar» ». Il a profité de ce face à face avec la presse pour remercier les populations dakaroises qui ont porté leur vote à leur coalition. Ceci, selon lui, est la suite logique de la confiance à l'offre politique de «Benno Bokk Yaakar», la seule coalition qui en a proposée au cours de ces consultations électorales. Ce choix montre, d'après El Malick Diop, « la maturité » de l'électorat dakarois et « quasiment » de tous les autres départements du pays.

Dans sa déclaration, le comité électoral de Bby a précisé que toutes les 47 coalitions sont représentées dans la commission de recensement des votes de la Cour d'appel de Dakar. Pour Bby de Dakar, a-t-il avancé, «on n'a pas besoin de caravane pour protester les résultats».

Mbaye Sarr DIAKHATE

... Qui revendique aussi sa victoire

La sortie de la tête de liste de la coalition Bby à Dakar, Amadou Bâ, faisant état de la victoire de sa coalition dans le département de Dakar, avec un écart de 7.000 voix, n'est pas goût de la coalition»Manko Taxawu Sénégal» qui, à son tour, a revendiqué, hier, la victoire, non sans mettre en garde ses adversaires de la majorité présidentielle contre toute tentative d'usurpation.

Les leaders de la coalition «Manko Taxawu Sénégal», au cours d'un point de presse, hier, à leur siège, sont dans tous leurs états. Devant les journalistes, ils ont vigoureusement dénoncé la sortie de la tête de liste de la coalition «Benno Bokk Yakaar» à Dakar, Amadou Bâ, qui a annoncé, dimanche soir, la victoire de son camp dans le département de Dakar avec 7000 voix de plus que leurs adversaires de «Manko Taxawu Sénégal». Selon leur coordonnateur, Cheikh Guèye, par ailleurs maire de la commune de Dieuppeul-Derklé, « en dépit de toutes les violations et difficultés qui ont caractérisées le scrutin législatif de dimanche, la victoire de notre coalition dans le département de Dakar est aussi clair que le soleil à midi sur les Allées du centenaire. Que nul n'en doute ! » Et d'avertir que personne ne pourra confisquer leur victoire.

« Après avoir mis [leur] maire derrière les barreaux pour l'empêcher de participer à cette campagne électorale et vouloir faire un hold-up électoral, M. Guèye et compagnie préviennent qu'ils n'accepteront pas la confiscation de leur victoire à Dakar. Aussi, « nous ferons face aussi bien sur le plan politique que sur le plan juridique, et nous n'accepterons pas le hold-up électoral, encore moins la confiscation de notre victoire à Dakar, pour que Dakar reste aux Dakarois », a-t-il martelé. Il a, en outre, informé que ce point de presse, tenu juste après la proclamation des résultats, inaugure la célébration de leur victoire à Dakar. Pour la seconde étape, rendez-vous a été donné aux militants, pour hier après-midi, à la commune de la Médina, pour la fêter comme il sied avec « le peuple de Dakar que le maire Khalifa Sall a tenu, hier matin, à féliciter, à remercier et à lui exprimer toute sa reconnaissance et sa fierté pour lui avoir juré fidélité, en étant en osmose avec lui pour ses ambitions politiques ».