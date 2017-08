Algérie: Ligue 1-Montpellier - Ryad Boudebouz en route vers le Betis Seville

Ryad Boudebouz devrait s'engager dans les prochains jours avec le club de Liga espagnole Betis Seville. C'est un coup dur pour Michel Der Zakarian. Le nouvel entraîneur de Montpellier devrait perdre son milieu de terrain avant la reprise du championnat.

Disposant d'un bon de sortie mais dans l'attente de la bonne offre, le meneur de jeu montpelliérain a visiblement trouvé chaussure à son pied. Selon les informations de L'Equipe, l'international algérien serait aujourd'hui en partance pour le Betis Séville.

« J'ai le bon de sortie. Après, il faut voir si j'ai l'offre qui me convient. Mais comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas malheureux à Montpellier. Je vais attendre de voir si j'ai une bonne offre pour partir ou non. Le mercato, ça peut aller très vite. On l'a déjà vu. Je vais prendre le temps de réfléchir et on verra », a déclaré Boudebouz, dimanche soir au micro de la chaîne Canal+, après le match amical Montpellier-Lyon (1-1), suggérant que sa « situation » peut changer « très vite ».

A en croire L'Equipe, Boudebouz devrait rapidement s'engager en faveur du 15e de la dernière Liga. Montant estimé de l'opération : 8,5 millions d'euros. On est loin des 15 millions réclamés dans un premier temps par le MHSC. Mais le club héraultais, qui a besoin de remplir ses caisses, s'est fait une raison et a revu considérablement ses exigences à la baisse. Arrivé en 2015 à Montpellier et sous contrat jusqu'à 2019, Boudebouz, auteur de 9 passes décisives et onze buts, était également convoité par le club allemand Bayer Leverkusen.