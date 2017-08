Afrique: Elim CHAN 2018 - Le Togo débouté

Pour favoriser la meilleure circulation des personnes et des biens, le Ghana et le Togo ont convenu d'ouvrir leurs… Plus »

Si la réponse officielle aux réserves togolaises n'est pas encore connue, la publication ce mardi par la Commission d'organisation des officiels des matchs du dernier tour entre le Bénin et le Nigéria en dit long. Au match aller à Cotonou, Ecureuils et Super Eagles seront dirigés par un quatuor algérien conduit par Mustapha Gorbal et au match retour à Kano, l'Equato-guinéen Joaquin Essono Eyang sera aux manettes. Le vainqueur de cette double-confrontation obtiendra son ticket pour le Kenya.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.