Sénégal: Le retour à la norme

Le verdict provisoire des élections législatives est tombé et, sauf imprévu, la coalition «Benno Bokk Yaakaar» va rafler la mise.

Si contestation il y a, elle devrait se faire à la justice et ne devrait pas pousser les acteurs politiques à maintenir ce climat de campagne électorale permanente qui empêche que l'on se mette au travail. Les vainqueurs requinqués peuvent poursuivre le déroulement de leur programme et les vaincus tirant les leçons de leur échec relatif, quoi qu'on en pense, se préparer pour les futures échéances.

Prés de six mois que cette bataille électorale tient en haleine les populations : de la fabrication des cartes biométriques, à la déposition des listes de candidats; de la distribution des cartes d'identité à l'emplacement des bureaux de vote; de l'hivernage qui menace à la disposition des bulletins de vote dans les bureaux. Tout a été au centre d'un enjeu politique et le plus souvent politicienne et chacun a fait prévaloir et défendu son point de vue jusqu'au bout, sans rien céder et souvent dans une violence verbale difficilement soutenable dans une nation de personnes éduquées.

Le nombre de listes de candidats, les importants enjeux nationaux et leurs implications justifient sans doute le niveau de passion des uns et des autres. Le découplement de l'élection législative de la présidentielle a permis aussi de mieux mettre en relief l'enjeu de l'Assemblée nationale. L'ampleur de la participation démontre que le pouvoir législatif sortira renforcé de ce vote si les députés qui ont été élus sont conscients du parcours que l'on pourrait qualifier de celui du combattant sans jeu de mots. Ils se doivent de prendre plus à cœur le travail parlementaire pour être à la hauteur de l'espoir que les citoyens placent en eux par une mobilisation sans failles: l'Assemblée nationale devra exercer un contrôle plus rigoureux de l'action gouvernementale et mieux prendre en charge les préoccupations des populations.

Elle a l'impératif de réconcilier les députés avec leurs mandants en replaçant leurs préoccupations quotidiennes au cœur de l'hémicycle au lieu de se laisser supplanter par les talk-show des radios où des individus inexperts et non avertis confisquent le débat, fixent et orientent les enjeux.

Entre autres, à l'image des réseaux sociaux qui constituent un bon baromètre de la température sociale et des préoccupations des populations, l'hémicycle devra disposer d'un espace interactif de discussions avec les citoyens et fixer dans son agenda des jours de rencontres dans le sillage des questions orales adressées aux ministres.