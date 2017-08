Afrique: Elim CHAN 2018 - Le Togo débouté, les raisons de la CAF

On vous l'annonçait plus tôt. Le Togo a été débouté par la CAF (Confédération africaine de football) à la suite de ses réserves contre le Bénin après la double confrontation du 1er tour des éliminatoires du CHAN 2018. On en sait un peu plus sur les arguments de l'insatnce continentale.

Le Togo protestait contre l'absence de licences des joueurs béninois au match aller en violation de l'article 39.1 du règlement de la compétition. Pour le Comité d'Urgence de la CAF qui s'est penchée sur le sujet en lieu et place de la Commission d'Organisation, l'instance a été informée « avant le match que les joueurs du Bénin ne pourront pas présenter les licences locales à cause de l'arrêt du Championnat béninois pour 3 ans« . Ainsi, la CAF a demandé et obtenu « une lettre d'attestation de la Fédération béninoise de football confirmant que les joueurs en question évoluent au sein des clubs béninois« .

Par ailleurs, les copies des licences ont été bien reçues après le match. En somme, la CAF a bien autorisé le Bénin a disputé ce match aller (1-1 à Lomé) malgré les irrégularités constatées par la partie togolaise.

Sur la deuxième réserve du Togo concernant la non concordance de l'âge d'un joueur Sanni Mama Bah-Yere sur sa licence et son passeport au match retour (1-1, 8-7 tab à Cotonou), la CAF estime que « la disparité d'âge n'a aucun impact sur la qualification des joueurs au sein de cette compétition« .

Les Ecureuils affronteront bien le Nigéria au prochain tour.