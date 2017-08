Tunisie: Larry Azouni - Le Tunisien quitte Nîmes et rejoint Courtrai

Larry Azouni a été formé à Marseille puis prêté à Lorient. Il évoluait depuis 2014 à Nîmes où il a disputé 79 rencontres officielles, marquant quatre buts et délivrant autant de passes. Le joueur de 23 ans évoluait sous le maillot croco depuis trois saisons et avait réalisé deux récents exercices convaincants. Il a également été international français en équipes de jeunes, avant d'opter pour le nid des Aigles de Carthage.

Il était l'un des rares joueurs du Nîmes Olympique sous contrat a bénéficié d'un bon de sortie. Larry Azouni quitte la France et la Ligue 2 lors de ce mercato estival pour rallier la Belgique. Convoité par d'autres formations du pays et malgré un intérêt de Troyes ou Lens, l'international tunisien s'est engagé avec Courtrai. Le Tunisien a trouvé un accord pour un contrat d'une durée de trois ans.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.