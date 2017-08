Sénégal: « Benno Bokk Yakaar » remporte la mise à Tambacounda

Dans la région de tambacounda, au regard des premiers résultats publiés sur l'ensemble des quatre départements, c'est « Benno Bokk Yakaar » qui enverra ses candidats représenter la région à la 13ème législature.

Les élections se sont déroulées dans le calme sur toute l'étendue de la région avec des couacs comme l'omission de certains détenteurs de cartes biométriques dans les listes ou la photo d'un candidat sur son bulletins et autres accusations d'achat de conscience.

A Diawara, dans le département de Bakel, « Manko Taxawu Sénégaal » s'est imposé dans deux bureaux de vote. Sur les 501 inscrits, ce sont 135 électeurs qui se sont déplacés et « Manko Takawu Sénégaal » est devant avec 52 voix, « Wattu Sénégal » 30 voix et « Benno Bokk Yakaar » 36 voix. Au 2 ème bureau, sur les 506 inscrits, il y a eu 104 suffrages valablement exprimés. « Manko Taxawu Sénégal » a obtenu 55 voix, « Benno » 27 votants et » Wattu Sénégal » 14 votants. Au bureau n°3, sur 516 inscrits, « Manko Taxawu Sénégaal a glané 65 voix contre 30 pour « Benno » et « Wattu Sénégal » 14 voix. Hormis cette éclaircie dans la grisaille, c'est « Benno Bokk Yakaar » qui a sorti la tête hors de l'eau le premier partout dans les différentes communes et départements de la région orientale. Dans le département de Bakel, la commune a livré ses premiers résultats avec 7106 inscrits, sur les 3464 votants, il y a eu 22 suffrages nuls. « Benno » se retrouve en tête avec 1770 voix suivi de « Manko Taxawu Sénégaal » avec 1050 suffrages et « Wattu Sénégal » avec 320 voix.

Dans la commune de Tambacounda, au centre Adja Aida Mbaye, composé de 7 bureaux avec 3500 inscrits, « Benno Bokk Yakaar » se retrouve avec 666 voix « Manko Takawu Sénégaal » 270 votants et « Wattu Sénégal » a obtenu 267 voix. A Sada Maka Sy où ont voté le ministre de la Justice, le députe maire de Tambacounda, Mame Balla Lo et Dialinké Dabo, tête de liste nationale du parti « Reve », c'est « Benno » qui rafle tous les 10 bureaux de vote avec 1206 voix, suivi de « Wattu Sénégal » avec 233 votants et « Manko Taxawu » Sénégal 196 voix. Dans son fief, Dialinké Dabo n'a obtenu que 88 voix. Victoire également de « Benno bokk Yakaar » dans l'autre grand bureau de la ville qu'est le centre Bounama Diallo, avec 1337 voix alors que « Manko Taxawu Sénégal » obtient 763 voix et la coalition gagnante « Wattu Sénégal » 440 voix .

Notons que le vote a démarré sous une forte affluence peu après 8 h dans la plupart des 7 bureaux de vote du centre Adja Aida Mbaye, un des plus stratégiques de la commune. A l'école Sada Maka Sy du quartier Dépôt où vote une bonne partie des responsables politiques, le ministre Sidiki Kaba, tête de liste départementale, a voté le premier dans son bureau. Arrivé sur les lieux avant 8 heures, il a, après avoir accompli son devoir civique, appelé à des élections apaisées. Il a salué la disponibilité du matériel et rappelé que nul ne peut empêcher les citoyens de jouir de leurs droits constitutionnels.

La tête de liste nationale de «Reve», Abdourahmane Dabo dit Dialinké, a voté lui aussi au centre Sada Maka Sy. Il a appelé au calme, estimant qu'au Sénégal «les élections ne peuvent plus être volées». Le seul couac, que ses partisans ont décelé après son départ du centre qui a poussé a suspendre le vote momentanément dans trois bureaux de vote, c'est la photo du leader de «Reve» ne figurant pas sur les bulletins. Le problème a pu être réglé et le vote a repris dans les bureaux de vote en question.

Lansana Kanté, coordonnateur d'Initiatives 2017, responsable de « Manko Taxawu Sénégaal », a dit son espoir de voir les populations de Tambacounda voter pour sa liste, afin de «rendre justice» à son leader Khalifa Sall qui est en prison. Il a, toutefois, tenu un discours d'apaisement, estimant qu'en tant que démocrate, il sait que les violences n'ont jamais rien réglé.

La région de Tambacounda compte plus de 230 000 électeurs répartis dans 662 lieux de vote. A la date du samedi 29 juillet, le taux de retrait des cartes d'identité et d'électeur biométriques était de 87,86%.

Le député sortant et suppléant sur la liste départementale de la coalition Bby à Tamba, Mame Balla Lô, se veut formel sur l'issue des élections. « Je reste très confiant et persuadé de la victoire de notre coalition », martèle-t-il. Nous avons été aux côtés des populations et sommes convaincus qu'elles vont nous accorder leurs suffrages pour que le président puisse continuer de disposer d'une majorité qui lui permet de continuer les chantiers et programmes entamés sur l'étendue du pays. « Nous ne doutons pas un seul moment de la victoire de Bby dans le département », réitère l'édile de la ville. Sur le taux de participation jugé faible dans la matinée, il estime que les populations vont sortir et voter massivement malgré que l'on soit en hivernage avec les préoccupations agricoles.

... obtient 78,5% des voix à Matam ...

La coalition « Benno Bokk Yakaar » (Bby) est largement sortie victorieuse dans le département de Matam qui compte 131.679 inscrits. 82.310 suffrages ont été valablement exprimés sur les 84.425 votants. « Benno » a obtenu, à l'issue du scrutin, 64.755 voix, soit 78,56 %. La coalition de la mouvance présidentielle est suivie par la coalition gagnante « Wattu Sénégal », dirigée par l'ancien président de la République Me Abdoulaye Wade, avec 5503 voix. La coalition « Oser l'avenir » de Me Aïssata Tall Sall arrive en troisième position avec 4262 voix.

La coalition « Manko Taxawu Sénégal », conduite par Khalifa Sall, ferme la marche avec 1077 des suffrages valablement exprimés.

... Conserve le seul siége de Ranérou ...

A Ranérou, les résultats provisoires donnent également gagnante la coalition «Benno Bokk Yakaar» (Bby).

Sur les 21.235 inscrits, 16.089, dont 263 hors bureau originel, ont voté. Le nombre de suffrages valablement exprimés est de 15.800 avec 284 bulletins nuls. La coalition «Benno» arrive en tête avec 7973 voix, suivie de l'Union citoyenne «Bunt Bi», dirigée dans le département de Ranérou par Amadou Dawa Diallo, par ailleurs secrétaire politique national du Parti de la réforme (Pr), avec 6469 voix. Le taux de participation a atteint les 69,16%, selon l'autorité administrative.

... Et arrive largement en tête à Kanel

Dans le département de Kanel, la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) qui est en passe de sortir victorieuse. A Wendou Bosséabé, village du député sortant Daouda Dia, la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) arrive en tête avec 1754 voix contre 36 pour la coalition gagnante Wutu Sénégal, soit un score de 95, 6 %. Selon le député sortant, ce sont les mêmes tendances qu'on constate dans tout le département. A l'en croire, Benno est en passe de gagner toutes les douze communes du département. Seulement, dans le village de Worma, dans la commune de Dembacané, les populations ont boycotté les élections législatives. Seuls trois électeurs ont accompli leur devoir sur 393 inscrits. Les populations ont justifié leur geste par l'absence d'électricité dans leur village. Fumikhara, c'est le deuxième village de Kanel qui a boycotté. Toujours le même motif à savoir la non satisfaction de leurs doléances.