Sénégal: Mbaye Leye - Le Sénégalais pisté par l'AS Eupen

Le buteur, en attente d'un bon de sortie, a un profil très intéressant aux yeux des Pandas. En plus de sa facilité à trouver le chemin des filets, Mbaye Leye pourrait compter sur son expérience et son aura pour guider les jeunes Eupenois. On pense surtout (mais pas seulement) aux joueurs du projet Aspire Football Dreams, lesquels ont été formés au Sénégal.

L'attaquant sénégalais de 34 ans, qui a été versé dans l'équipe B du Essevee, a encore un an de contrat chez les Flandriens. L'AS Eupen est entré en contact avec Zulte Waregem afin d'évoquer un passage du Sénégalais chez les Pandas. D'aucuns affirment même que le joueur et le club seraient proches d'un accord.

