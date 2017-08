Amnesty International s'est également rendue en Équatoria central, où la population souffre de la famine et a peur, et où près d'un million de personnes ont été déplacées par les atrocités commises.

En mai et juin, les chercheurs d'Amnesty International se sont rendus dans les régions du Soudan du Sud les plus touchées par la recrudescence des affrontements, notamment dans le Haut-Nil, où la quasi-totalité de la minorité Shilluk a été déplacée, les forces gouvernementales ayant incendié, bombardé et systématiquement pillé leurs villages entre janvier et mai 2017. Certains ont trouvé refuge dans le camp de la MINUSS où se rendra Jean-Pierre Lacroix la semaine prochaine à Malakal.

« La MINUSS doit se montrer à la hauteur de son mandat et protéger les civils en déployant des forces directement dans les zones d'où les civils sont déplacés, où ils sont encore menacés et où le besoin d'aide humanitaire est vital.

Ayant fui la faim, les atrocités et les violences interethniques, ils ont désespérément besoin de protection et d'assistance internationale, a déclaré Joanne Mariner, conseillère spéciale sur les crises à Amnesty International, qui s'est rendue au camp de Malakal fin mai.

Selon la MINUSS, Jean-Pierre Lacroix rencontrera des dirigeants politiques, des acteurs humanitaires et des personnes déplacées à l'intérieur du pays - notamment des personnes qui se sont réfugiées dans les sites gérés par la MINUSS à Malakal et Bentiu.

