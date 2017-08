Sénégal: Farba Ngom - « Des résultats favorables à une réélection du président Sall en 2019 »

Le député-maire des Agnam, Farba Ngom, par ailleurs mandataire départemental de la coalition «Benno Bokk Yaakaar» (Bby) a magnifié les résultats obtenus par sa coalition à Matam.

Pour le mandataire départemental de la coalition «Benno Bokk Yaakaar» (Bby), Farba Ngom, Matam, comme il l'avait toujours réclamé, demeure le titre foncier du président de la République, Macky Sall. « Si le département ne bat pas le record en termes de résultats, nous ferons parties des meilleurs résultats à travers le pays », a-t-il magnifié, au cours d'un point de presse, tenu tard dans la nuit.

Ces résultats positifs s'expliquent par l'estime des Matamois en la personne du chef de l'Etat. C'est la raison pour laquelle, dit-il, « quel que soit le candidat, son charisme, son poids politique, il ne va pas influencer le choix des populations ». Il a estimé que seul le Président Sall a eu à réaliser ces performances dans l'histoire politique de la région.

Ces résultats réalisés à Matam, à l'issue de ces élections législatives, ont fait dire au mandataire départemental de «Benno» que le Président Sall peut obtenir un second mandat en 2019.

« Les Sénégalais, a-t-il rappelé, sont mûrs et savent qu'il a de grosses ambitions pour notre pays notamment le Plan Sénégal émergent (Pse), le Programme d'urgences de développement communautaire (Pudc), etc. ». Sa conviction est que le bilan du chef de l'Etat « positif et favorable à sa réélection ». « Ses résultats sont, selon lui, appréciés par tous les Sénégalais ».

De l'avis de M. Ngom, ces derniers savent où va le Président Sall, ses ambitions et ses orientations politiques. « Le chef de l'Etat est en train de changer radicalement le visage de notre pays. Et cela dans tous les domaines d'activités. Nous avons espoir qu'il sera reconduit en 2019 », a magnifié le député-maire d'Agnam. C

e dernier a souligné que le Président Macky Sall ne croit qu'au travail et n'a jamais cessé de le leur rappeler à toutes les occasions. M. Ngom s'est aussi réjoui de l'unité retrouvée au sein de leur coalition dans le département qui leur a permis d'engranger ces résultats positifs.

« Nous avons oublié nos divergences, battu campagne ensemble pour le triomphe de notre coalition dans notre département. De Ogo à Oréfondé, nous avons remporté tous les centres de vote », a-t-il dit. Selon lui, les responsables politiques du département ont compris que c'est le Président Sall qui est le chef de cette coalition, par ailleurs président de la République.