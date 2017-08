Sénégal: Idrissa Seck gagne la commune et perd le département de Thiès

Bien qu'ayant remporté la victoire dans les trois communes de la ville de Thiès, le président du conseil départemental, Idrissa Seck, candidat de la coalition Manko Takhawou Sénégal (Mts), a perdu le département qui est tombé dans l'escarcelle de la coalition «Benno Bokk Yakaar».

Car, si l'on tient compte des résultats enregistrés dans les autres communes, les partisans du président Macky Sall sont largement en pôle position. Il s'y ajoute que l'écart qui les sépare de la coalition «Manko Takhawou Sénégal» n'est pas si important pour peser sur la balance comme l'a analysé le journaliste, El Malick Seck. « Il est vrai qu'Idrissa Seck gagne la commune avec une faible avance, mais il a été largement battu dans les autres communes », souligne-t-il. Pour illustration, dans la commune de Thiès-Est, du maire Pape Diop, la coalition «Manko Takhawou Sénégal» (14 422 voix) devance de 2229 voix la coalition Bby (12 126 voix), selon Mamadou Diéne, secrétaire administratif de Bby. Et l'écart s'est beaucoup amélioré à la commune Nord où des différences de voix de 1000 bulletins ont été même enregistrées dans certains bureaux de vote.

Toutefois, il faut noter dans la commune que plusieurs bureaux de vote de certains centres comme : l'école Iba Caty Ba (Ex-Clémenceau) qu'Idrissa Seck n'a jamais perdu depuis 15 ans, le centre Aly Bâ et la Normalienne, ont été raflés par la coalition Bby qui a eu aussi à gagner d'autres bureaux dans d'autres centres de vote. Ceci, grâce à la mobilisation de tous, particulièrement des mouvements de soutien comme celui de « Siggi Jotna » du président Abdoulaye Dièye. Ce dernier a beaucoup contribué à la victoire au centre de l'école Iba Caty Ba où tous les 6 bureaux sont remportés par la coalition Bby. « Nous avons travaillé avec nos propres moyens pour aider les populations à inverser cette tendance de la main mise de Idrissa Seck. Pour parvenir à nos fins, nous avons ratissé large à travers notre mouvement pour y parvenir et permettre aussi à réduire l'écart dans les autres centres », a-t-il indiqué. Dans les autres communes comme à Khombole, on a noté un écart de 2500 voix entre les deux coalitions : Bby et Mts tout comme à Ngoundiane avec un écart de plus de 3000 voix. Le maire de Ngoundiane, Mbaye Dione annonce un taux de participation de 44,20 % dans sa commune pour un nombre de votants de 5633 électeurs dont 5567 suffrages exprimés sur 12 436 inscrits et 55 bulletins nuls. La coalition «Benno Bokk Yakaar» arrive largement en tête avec 3551 voix, la coalition «Manko Takhawou Sénégal», 545 voix, 751 voix pour la Coalition gagnante «Wattu Sénégal» et les autres listes se partagent 720 voix.

Les écarts ont pesé sur la balance

Dans la commune de Tassette, le maire Mamadou Thiaw a aussi ratissé large permettant à la coalition Bby de bénéficier de 4487 voix contre 707 pour la coalition Mts, la coalition gagnante « Wattu Sénégal », 427 voix et le Pur 193 voix sur un nombre de suffrages valablement exprimés de 6459 sur 10091 inscrits. A Notto Djobass, Bby remporte la quasi-totalité des bureaux de vote avec 7363 voix contre 3060 pour «Manko Takhawou Sénégal» soit, 4300 voix d'écarts. Dans la commune de Pout également c'est le même scénario avec 23 des 24 bureaux de vote remportés par la coalition gouvernementale avec 2650 voix contre 649 pour «Manko Takhawou Sénégal «et 645 pour le Pur. Tout comme à Fandéne du Dr Augustin Tine, ministre des Forces armées, sur les 33 bureaux de vote, les 32 ont été gagnés par la coalition «Benno Bokk Yakaar» avec 5390 voix contre 1573 pour «Manko» sur 9006 suffrages exprimés.

Dès lors avec ces écarts qui ont pesé considérablement sur la balance devant ses concurrents directs dont le plus sérieux : la coalition «Manko Taxawou Sénégal», le département de Thiès bascule donc en faveur de la coalition «Benno Bokk Yakaar « (Bby). Un différentiel de 15000 voix entre ces deux coalitions dans le département annoncé par le ministre Alioune Sarr qui a tenu un point de presse hier matin. Ce qui permet à la coalition Bby de devancer celle dirigée par le président du conseil départemental, Idrissa Seck.

« Et, tout cela s'est déroulé dans la transparence la plus totale, il n'y a eu aucune fraude, contrairement à ce qu'a déclaré Idrissa Seck », nous a fait noter, Babacar Pascal Dione du mouvement « Doli Macky », qui a mobilisé et encouragé ses troupes lors du vote. Ainsi, les deux sièges de député du département de Thiès reviennent à la coalition Bby. Il s'agit de Siré Dia, Dg de la poste dont les partisans ont jubilé, hier, à travers les rues de la ville et Mme Fatou Séne de Touba Toul.

Mais, dans tous les cas, il faudrait attendre les résultats provisoires qui seront publiés par la commission départementale de recensement des votes déjà à pied d'œuvre et ceux définitifs qui seront proclamés par le conseil constitutionnel pour être édifié sur les chiffres réels. A la Ceda également, on s'affaire autour des procès-verbaux pour une éventuelle confrontation des résultats.