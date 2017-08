Sénégal: Lecture coranique et mathématique de la 13ème législature du Sénégal

Louange à Allah (Swt) qui m'a offert la possibilité de contribuer à la discussion sur les prochaines élections et donner un éclairage à partir de la richesse de notre noble Coran, le dictionnaire des chiffres et du calcul.

En tant qu'Economiste, intéressé par ces questions institutionnelles, je trouvais très difficile de toujours réduire nos prises de décisions sur la base des « oui =1 » » et « non =0 » et des probabilités, sans tenir compte des opportunités et options intermédiaires que nous offre Allah (Swt) et qui peuvent nous conduire à des solutions beaucoup plus optimales. Ainsi, depuis 1987, je m'intéresse à l'ésotérisme et au Coran pour savoir comment formaliser ce que dit le Coran et que nous vivons empiriquement. Cette contribution est un essai.

La guidée du Coran permet de dériver, à partir d'algorithmes créés, en dénombrant le poids de chaque lettre d'un mot et de définir et d'interpréter les résultats associés avec un mot, groupe de mots et phrase. De même, elle nous permet, à partir d'un chiffre, de savoir sa signification et son rôle. Il est certain que la compréhension de cette fonction de guide du Coran va contribuer à ramener la foi sur tout ce que nous faisons et faciliter nos analyses scientifiques au-delà de la variable discrète 0 et 1 et des interprétations fondées essentiellement sur des pourcentages et des probabilités.

Lecture coranique des paramètres de la 13ème législature

La lecture du Coran dénombré est bidirectionnelle, de droite vers la gauche et de la gauche vers la droite. Sauf dans certains cas, le premier ou les 2 premiers chiffres de l'algorithme sont les bases ou pivots (sourate) qui permettent d'interpréter et d'ajuster les algorithmes. Nous sommes en train de travailler sur un document plus large qui servira de base pour mieux comprendre les liens entre les mots, le dénombrement, la dérivation, l'algorithme et l'équation polynomiale.

Ce qui est sublime à propos des prochaines élections du 30 juillet 2017 au Sénégal, c'est la conjonction des chiffres autour de cette 13ème législature : 13 (« Ahad » (112 : 1), 47 (sourate Mohamed), 165, la sommes des lettres de Allah (Swt) avec le 1 comme 100. Mais, la clé de 165 est réellement le chiffre 5 (Hou) et qui correspondrait à 1623. Les deux premiers algorithmes vont prendre la sourate 3 comme base et vous pouvez ouvrir votre Coran et lire les versets de la droite vers la gauche. Le premier algorithme est : 1 + 62 3 et le deuxième algorithme est 1 6 2 3.

Le troisième algorithme consistera à prendre la sourate 5 [la Table] comme base et les versets 6 et 7 (6+1). Par ailleurs, si nous considérons le chiffre 15, le nombre de députés de la diaspora qui vont siéger pour la première fois, il correspond au chapitre 15 du Coran, Hijra (migration). Finalement, en prenant 15 comme base, il nous reste les autres 150 députés. Nous retrouvons l'exemple ou nous ne pouvons pas avoir le poids que nous cherchons seulement dans une seule lecture, car la sourate 15 n'a que 99 versets (15 :99 « et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude »). La certitude d'atteindre 165 en prenant 15 comme la base de pivot nous amène vers l'algorithme suivant 15 : 99 -6 -45 . Il y a la possibilité de faire plusieurs autres combinaisons, mais dans le cadre de cet essai, cet algorithme est plus approprié.

Les paramètres de cette élection législative tournent autour de l'appel à l'unité et à l'unicité, la foi, la purification et les louanges de la grandeur d'Allah (Swt). Le discours des religieux au Sénégal, à travers toutes les obédiences, n'a pas varié, parce que quelque soient les résultats, c'est le peuple qui devrait gagner. C'est un idéal qui corrobore au contenu des versets 42 : 38 et 42 : 38 « qui répondent à l'appel de leur Seigneur, accomplissent la Salat, se consultent entre eux à propos de leurs affaires, dépensent de ce que nous leur attribuons (42 : 38), et qui atteints par l'injustice ripostent » (42 :39).

Recadrer la perception que nous avons de la politique

Nous avons tendance à dire que « c'est de la politique ». En quelque sorte, tout est permis et que l'essentiel est de gagner. La vrai victoire, ce n'est pas de gagner par des coups bas et par la violence, mais c'est surtout de véhiculer des idéaux et se battre pour des principes qui contribuent à la résolution des demandes populaires, dans la transparence et l'esprit d'équipe. Le dénombrement de cette expression doit nous guider dans notre compréhension et engagement politique : - « O homme ! Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le très Noble (82 : 6)

- Ils connaissent un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà (30 : 7)

- Dirige tout ton être vers la religion exclusivement [pour Allah], telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes -pas de changement à la création d'Allah -. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas (30 : 30).

- Revenez, repentants, vers Lui ; craignez-Le, accomplissez la Salat et ne soyez pas parmi les associateurs (30 : 31),

- Sois donc patient, car la promesse d'Allah est vérité. Et que ceux qui ne croient pas fermement ne t'ébranlent pas (30 : 60) !

- C'est Allah qui commence la création ; ensuite Il la refait ; puis, vers Lui, vous serez ramenés (30 : 11).

- Glorifiez Allah donc, soir et matin (30 : 17) !

- Et parmi Ses signes, Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et Il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent (30 : 21).

Nous voyons, à travers ces versets, que la politique consiste à contribuer à la mise en œuvre de la religion de la droiture et que chacun de nous, électeurs et élus, sera comptable de ses actions.

Dénombrement et interprétation coranique des six mots clés de cette élection

Le dénombrement est une approche très rependue au Sénégal, mais c'est surtout dans le cadre de l'ésotérisme. Mais, cet essai introduit une nouvelle approche mathématique à travers la guidée du Coran qui permet de vérifier tous les poids et mesures et montrer les liens entre les mots dénombrés et leurs références et interprétations dans le Coran. Pour simplifier la lecture, nous allons mettre la dérivée en bas de page, mais restons disponibles pour des démonstrations et discussions sur ces résultats. Il faudrait suivre l'interprétation des algorithmes avec votre Coran, après ablution.

Assemblée nationale du Sénégal

- Et quand Il vous enveloppa de sommeil comme d'une sécurité de Sa part, et du ciel, Il fit descendre de l'eau sur vous afin de vous en purifier, d'écarter de vous la souillure du diable, de renforcer les cœurs et d'en raffermir les pas ! [vos pas] (8 : 11).

- Celui qui a créé et agencé harmonieusement (87 : 2),

- Le Tout Miséricordieux (55 : 1).

- Afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée (55 : 8)

- Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah qui connaît son gîte et son dépôt ; tout est dans un Livre explicite (11: 6).

- Et c'est Lui qui a créé les cieux et la terre en six jours, -alors que Son trône était sur l'eau, -afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. Et si tu dis : « Vous serez ressuscités après la mort », ceux qui ne croient pas diront : « Ce n'est là qu'une magie évidente » (11:7)

- Sauf ceux qui sont endurants et font de bonnes œuvres. Ceux-là obtiendront pardon et une grosse récompense (11 : 11).

L'Assemblée est une expression collective des électeurs de toutes les tendances, régions et ethnies du Sénégal. Et Allah (Swt) veille sur l'Assemblée nationale en la sécurisant, renforçant la foi et raffermissant les pas de ses membres. Chaque membre rendra compte de ses activités en tant qu'élu(e), car le contrat avec l'Assemblée nationale est un contrat avec la religion de droiture, faire le bien et éviter le mal.

Coalitions

- (Rappelez-vous), quand Allah vous promettait qu'une des deux bandes sera à vous. Vous désiriez vous emparer de celle qui était sans armes, alors qu'Allah voulait, par Ses paroles, faire triompher la vérité et anéantir les mécréants jusqu'au dernier (8 : 7).

- (Et rappelez-vous) le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'Il vous exauça aussitôt : « Je vais vous aider d'un millier d'Anges déferlant les uns à la suite des autres » (8 : 9)

- Quiconque, ce jour-là, leur tourne le dos, -à moins que ce soit par tactique de combat, ou pour rallier un autre groupe, -celui-là encourt la colère d'Allah et son refuge sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination ! (8 :16)

- Ceux qui accomplissent la Salat et qui dépensent [dans le sentier d'Allah] de ce que Nous leur avons attribué (8 : 3).

Mais, en réalité, l'Assemblée sera constituée de 3 groupes principaux : la majorité, l'opposition et les non-alignés. Avec une population en majorité non-éduquée, prendre les couleurs nationales, avec le vert pour les non-alignés, le jaune pour la majorité et le rouge pour l'opposition, aurait simplifié le processus de vote, car dans chaque bureau les populations connaissent les prétendants de chaque groupe.

Députés

S'ils vous dominent, ils seront des ennemis pour vous et étendront en mal leurs mains et leurs langues vers vous ; et ils aimeraient que vous deveniez mécréants (60 : 2).

- Vous avez certes eu en eux un bel exemple [à suivre], pour celui qui espère en Allah et au Jour dernier ; mais quiconque se détourne... alors Allah Se suffit à Lui-même et est Digne de louange (60 : 6).

- Allah ne vous défend pas d'être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures. Car Allah aime les équitables (60 : 8).

- La révélation du Livre émane d'Allah, le Puissant, le Sage (46 : 2).

- Nous n'avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux qu'en toute vérité et [pour] un terme fixé. Ceux qui ont mécru se détournent de ce dont ils ont été avertis (46 : 3).

Cette description des députés cadre incroyablement avec les perceptions que nous en avons. Mais, il y a des éléments clés qu'il faudrait retenir : la foi, l'équité, la vérité et aussi que chaque mandat a un terme.

Majorité

- Et quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, Nous leur effacerons leurs méfaits et Nous les rétribuerons de la meilleure récompense pour ce qu'ils auront accompli (29 : 7)

- Ô les croyants ! Soyez endurants. Incitez-vous à l'endurance. Luttez constamment (contre l'ennemi) et craignez Allah, afin que vous réussissiez (3 : 200) !

- Et ne confiez pas aux incapables vos biens dont Allah a fait votre subsistance. Mais, prélevez-en, pour eux, nourriture et vêtement ; et parlez-leur convenablement (4 : 5).

Le peuple les a élus pour diriger, administrer et gérer tous leurs patrimoines. La question qui se pose à tous est comment contribuer au succès de ce choix pendant la durée du terme en œuvrant pour l'atteinte de décisions objectives et consensuelles dans la mise en œuvre des programmes du gouvernement.

Opposition

- Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite (95 : 4).

- Allah n'est-Il pas le plus Sage des Juges ? (95 : 8)

- Et place ta confiance en Allah. Allah te suffit comme protecteur (33 : 3).

- Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité (de porter les charges de faire le bien et d'éviter le mal). Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste [envers lui-même] et très ignorant (33 : 72).

- [Et les gens du Livre disent à leurs coreligionnaires] : « Ne croyez que ceux qui suivent votre religion... » Dis : « La vraie direction est la direction d'Allah » -[et ils disent encore : Vous ne devez ni approuver ni reconnaître] que quelqu'un d'autre que vous puisse recevoir comme ce que vous avez reçu de sorte qu'ils (les Musulmans) ne puissent argumenter contre vous auprès de votre Seigneur. Dis-[leur] : En vérité, la grâce est en la main d'Allah. Il la donne à qui Il veut. La grâce d'Allah est immense et Il est Omniscient (3 : 73).

- Qui disent : « Ô notre Seigneur, nous avons la foi ; pardonne-nous donc nos péchés et protège-nous du châtiment du feu », (3 :16)

- N'as-tu pas vu comment agissent ceux qui ont reçu une part du Livre et qui sont maintenant invités au Livre d'Allah pour trancher leurs différends ; comment un groupe des leurs tourne le dos et s'esquive ? (3 : 23)

- Tu fais pénétrer la nuit dans le jour, et Tu fais pénétrer le jour dans la nuit, et Tu fais sortir le vivant du mort, et Tu fais sortir le mort du vivant. Et Tu accordes attribution à qui Tu veux, sans compter » (3 : 27).

- Dis : « Que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines ou bien vous le divulguiez, Allah le sait. Il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah est Omnipotent » (3 :29).

S'identifier dans l'opposition et se battre pour la vérité et la droiture est un sacerdoce. C'est la position la plus difficile, car elle a comme objectif premier l'assurance que les actions du gouvernement et de la majorité répondent aux demandes du peuple.

Non-alignés

- S'ils vous dominent, ils seront des ennemis pour vous et étendront en mal leurs mains et leurs langues vers vous ; et ils aimeraient que vous deveniez mécréants (60 : 2).

- Nous savons mieux ce qu'ils disent. Tu n'as pas pour mission d'exercer sur eux une contrainte. Rappelle donc, par le Coran, celui qui craint Ma menace (50 : 45)

- Et l'on soufflera dans la trompe : voilà le jour de la menace (50 : 20).

- Certes, Nous savons ce que la terre rongera d'eux [de leurs corps] ; et nous avons un Livre où tout est conservé (50 : 4).

- Le paradis sera rapproché à proximité des pieux (50 : 31).

- Puis s'élancent à toute vitesse (79 : 4)

- Et règlent les affaires ! (79 : 5).

Ne pas s'aligner avec la majorité ou avec l'opposition est une tâche très difficile, parce que ce groupe, s'il se positionne sur la droiture, pourrait bénéficier, dans certains cas, des supports de certains membres de la majorité et de l'opposition. De même, c'est leur rôle de renforcer les autres groupes dans les prises de décisions.