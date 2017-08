Mali: La France alloue 459 millions de FCFA à la région de Mopti

La France à travers son Ambassadrice au Mali, Evelyne Decorps, a procédé ce mardi 31 juillet à l'Ambassade de France, à la signature de deux conventions de financement en appui aux populations les plus vulnérables de la région de Mopti.

La première convention contribue à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations du cercle de Koro et le second, à l'amélioration des conditions des vies des enfants et jeunes Talibés de la région. Ces deux projets financés à hauteur de 459 169 900 F CFA soit, seront mise en œuvre par deux ONG Français à savoir: ACTED et le secours Islamique.

Le premier projet, d'un montant de 327 978 500 FCFA, est alloué à l'ONG ACTED pour permettre de renforcer la sécurité alimentaire et économique de 1 700 ménages dans le cercle de Koro et de construire et réhabiliter des infrastructures agro-pastorales, notamment hydrauliques. Ce projet doit être exécuté sur une période d'un an.

Le second projet, d'un montant de 203 346 670 FCFA sera co-financé à hauteur 200 000 € par la France et de 110 000 € par l'ONG Secours Islamique France, qui mettra en œuvre le projet. et sur une durée d'un an. L'objectif sera de favoriser l'inclusion sociale des enfants et des jeunes talibés de Mopti par une amélioration de leurs conditions de vie, de leur accès aux services sociaux de base et à l'emploi.