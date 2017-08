Mali: Tourisme - Kangaba exhibe ses atouts culturels

De même, le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a transmis aux chercheurs et historiens du Mali ses remerciements pour le constant engagement autour des questions de valeurs culturelles, de patrimoine et d'ancrages traditionnels.

«Les épisodes connus par notre pays, ces dernières années, ont au moins ce côté positif, de nous ramener incessamment, et avec conviction, aux fondements les plus fondamentaux qui déterminent dans l'absolu le Mali».

Quant au ministre de la culture, N'Diaye Ramatoulaye Diallo, elle signale qu'il y a toujours cette envie, quand on arrive à Kangaba, de faire appel au surnaturel et au génie humain qui a inspiré nos ancêtres, pour vivre à nouveau ce chapitre unique de l'histoire du peuple malien.

Copyright © 2017 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.