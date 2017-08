Mali: Aménagements des terres - L'Agence d'aménagement des terres valide un programme de 250 milliards

A l'issue des travaux, les administrateurs ont validé le cadre organique, le manuel de procédures, le plan d'investissement et de mobilisation des ressources. Ce plan d'investissement prévoit 250 milliards sur cinq ans, sur lesquels 158 milliards de F CFA sont disponibles et 100 milliards sont à rechercher. En ce qui concerne la mobilisation de ce gap, le PDG s'est dit optimiste dans la mesure où plusieurs partenaires ont manifesté leur volonté d'accompagner l'ATI à atteindre ses objectifs.

A l'ouverture des travaux, le PDG de l'ATI, Dr Lamissa Diakité, a rappelé que son agence doit contribuer à la satisfaction des besoins en terres agricoles aménagées. Deux ans après sa création, poursuit-il, l'ATI a élaboré un cadre organique et un organigramme, le manuel de procédures de gestion comptable administrative et financière ainsi que le plan d'investissement et de mobilisation des ressources financières. Ces documents, dit-il, sont présentés aux administrateurs pour analyse.

Pour cette deuxième session, les administrateurs se sont penchés sur les rapports d'activités et d'exécution du budget 2016-2017 et l'approbation des projets de programmes d'activités ainsi que le budget 2017.

Le programme d'investissement de 250 milliards de FCFA sur cinq ans a été validé par le Conseil d'administration de l'Agence d'aménagement des terres et fournitures de l'eau d'irrigation (ATI). Ce plan d'investissement prévoit la réalisation de plusieurs activités relatives à l'aménagement des terres agricoles et la fourniture de l'eau d'irrigation.

