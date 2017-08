Congo-Kinshasa: Course à la présidentielle 2017 - Un minier se lance dans la course

Le pouvoir a beau multiplier des embuches pour retarder l'élection présidentielle, de part et d'autre, des Congolais croient que la RDC a une chance de vivre enfin la première alternance démocratique de son histoire.

Alors que d'autres dans le pays ont manifesté de briguer à la magistrature suprême, dans les milieux des miniers, des prétentions surgissent. L'un d'entre-eux, Bernard Katompa est prêt à se lancer dans la course.

Malgré les tâtonnements de la Céni (Commission électorale nationale indépendante) à donner plus de visibilité au processus électoral, dans divers milieux politiques et sociaux, des prétentions à la magistrature suprême surgissent de part et d'autre.Le minier Bernard Katompa Mwamba a des idées et visions pour l'avenir heureux de la République démocratique du Congo. Ce quinquagénaire se donne pour mission d'établir en RDC, une gouvernance démocratique de l'Etat pour un peuple prospère et digne, au cœur de l'Afrique. BKM rêve d'un Congo grand et prospère en Afrique. Il croit en l'éveil de la RDC. Il s'appuie ainsi sur sa formation en gestion des entreprises et finances ainsi que sa longue expérience professionnelle.

Comme d'autres qui se sont manifestés avant lui, Bernard Katompa a décidé de se lancer dans la bataille pour la fonction suprême, la présidence de la République.

Titulaire d'un diplôme avancé en gestion des entreprises, obtenu à la prestigieuse Université de Harvard de Boston-Massachussetts des Etats-Unis d'Amérique, détenteur d'un master en gestion financière et gestion des affaires, une licence en comptabilité et gestion financière, originaire du territoire de Tshilenge, dans la province du Kasaï-Oriental, Bernard Katompa dit détenir une vision pour la RDC, estimant que tous les régimes qui se sont succédé en RDC ont conduit l'Etat congolais dans le chaos total.

Il se propose à cet effet de mettre à la disposition de la nation congolaise une nouvelle énergie, une nouvelle vision et un nouveau leadership capable d'imposer une gestion managériale et transparente de la chose publique, basée sur les principes de la redevabilité et de l'alternance au pouvoir et cela, pour le bien de tous les citoyens et l'image de la RDC en Afrique et dans le monde.

Gestionnaire chevronné des entreprises, Bernard Katompa vit présentement en Afrique du Sud, après avoir participé aux années glorieuses de la Gécamines. Après avoir dirigé avec succès des compagnies minières, notamment en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique Latine, en Australie et en Europe, Katompa a créé une compagnie financière dénommée LIBERTY GROUP, qui est devenue plus tard LIBERTY AFRICA, dont il est à la tête depuis cinq ans en qualité du président directeur général. La compagnie est implantée dans seize pays d'Afrique. Il est compté parmi l'un des pionniers du géant minier BHP BILLITON.

L'un des fils politiques du président Etienne Tshisekedi, Katompa a œuvré au sein de l'UDPS (Union pour la démocratie et le progrès social) où il reste à ce jour cadre de la Fédération d'Afrique du Sud.