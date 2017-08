Cameroun: Il faut faire quelque chose !

Pur alarmisme ? Affabulation, sans autre forme de procès ? Affirmation, sans aucun début de fondement ? Nullement. Il s'agit tout simplement de clichés sur le vif. Clichés sur le vif, du Cameroun réel et profond. Le Cameroun réel et profond, tel qu'en lui-même. Tel qu'il se décline, se dévoile, se révèle au fil des jours.

Au fil des jours, des semaines, des mois, et même des années. À moins que vous ne regardiez pas autour de vous. Ou que vous n'ayiez les oreilles hermétiquement fermées. Ou que vous n'adoptiez les postures de certains de ces... «cousins». «Cousins-mbenguistes», séjournant actuellement au pays. Et se comportant parfois comme des... touristes occidentaux. Touristes complètement, totalement déconnectés des réalités de notre cher et beau pays. «Cousins-mbenguistes» affublés de ce que Frantz Fanon appelle «peaux noires, masques blancs». Là n'est pas l'objet de nos élucubrations, de ce mercredi...

Celles-ci portent sur un constat. Constat faisable, sans avoir une expertise pointue avérée. À l'instar de ces experts de l'UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture) qui s'en émeuvent : dans quelques décennies (parfois moins), il en ira ainsi. Il y a des langues qui sont appelées à disparaître. Faute de locuteurs. Disparition, si rien n'était fait, si rien n'est fait. Chez nous, nous n'en sommes probablement pas encore là. Il n'empêche !

Beaucoup de jeunes Camerounais, notamment dans les villes, sont incapables de s'exprimer, même médiocrement, dans leur langue maternelle. Quand, purement et simplement, ils n'en comprennent pas un traitre mot. Toutes les régions du Cameroun sont concernées. Cependant, certaines sont plus concernées que d'autres. Avec des parents, ne s'adressant à leur progéniture qu'en français ou en anglais (y compris des plus approximatifs).

Résultat des courses : un tableau relevant du surréalisme. Inaptes à s'exprimer dans leur langue maternelle, plein de jeunes compatriotes le sont tout autant en français et en anglais. Le subir par eux, baragouiné, n'ayant rien à voir avec la langue de Molière ni celle de Shakespeare.

Vous vous en rendez compte ? Terrible !