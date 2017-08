Cameroun: Infrastructures routières - La BAD débloque 188 milliards

Enfin, la route Maroua-Bogo-Pouss, section Bogo-Pouss (63 km). C'est un projet du Plan d'urgence triennal. Le tronçon concerné par les prêts de la BAD fera l'objet d'une maîtrise d'œuvre complète. C'est dire que l'entreprise retenue pour l'étude va également proposer un dossier d'appel d'offres (DAO) et assurer le contrôle des travaux. « Le plus difficile en général c'est de mobiliser les fonds. Là, ont les tient déjà. Le reste va s'enchaîner assez rapidement », rassure l'ingénieur de l'Etat.

Deuxième projet : Grand Zambi-Kribi, 53 km. « C'est le troisième et dernier lot de l'axe Yaoundé-Olama-Kribi. Il est question ici d'aménagement, c'est-à-dire la création et la construction d'une nouvelle route. Le lot retenu dans le cadre du financement de la BAD est évalué à 28 milliards de F hors taxes. Ici également, c'est une entreprise chinoise qui a été retenue pour les travaux. De même, le marché est en cours de finalisation au MINMAP », explique-t-on au MINTP.

A propos de Yaoundé- Bafoussam-Babadjou, il sera question de « réhabilitation lourde. C'est-à-dire la reconstruction de la route existante, fortement dégradée en ce moment sous le poids du temps et du trafic », explique un ingénieur de la cellule BAD au ministère des Travaux publics (MINTP). Les travaux de réhabilitation, évalués à plus de 120 milliards de F, sont découpés en trois lots : Pont d'Ebebda- Kalong (63,75 km), Kalong-Tonga (67 km) et Tonga-Bafoussam-Babadjou (110 km). « Le rapport d'évaluation des offres a été validé par le bailleur de fonds le 24 juillet dernier. Des entreprises chinoises ont été retenues pour les travaux et leurs projets de marché sont en cours de validation au niveau du ministère des Marchés publics (MINMAP). C'est dire que les travaux sont imminents », assure notre source à la cellule BAD.

Enfin, l'axe Yaoundé-Bafoussam va être remis à neuf. Les fonds pour les travaux sont désormais disponibles. Ce 31 juillet 2017 en effet, le président de la République a signé deux décrets portant ratification des accords de prêts de 177,2 milliards de F avec la Banque africaine de développement (BAD) d'une part et de 10,6 milliards de F avec le Fonds africain de développement (FAD) d'autre part. Une enveloppe globale de près de 188 milliards de F pour le financement partiel du projet d'appui au secteur des transports, phase II. Trois axes routiers vont bénéficier de ce prêt : Yaoundé-Bafoussam-Babadjou ; Grand Zambi-Kribi et Maroua-Bogo-Pouss, section Bogo-Pouss.

Les fonds serviront à la réhabilitation de la route Yaoundé-Bafoussam-Babadjou et à l'aménagement des routes Grand Zambi-Kribi et Bogo-Pouss.

