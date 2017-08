Cameroun: Déchets hospitaliers dangereux - Des centres de traitement en vue

L'Organisation mondiale de la santé (Oms), recommande le traitement des déchets par incinération à minima 800°c. Dans le cas de nos formations hospitalières, c'est chacune qui trouvait les voies et moyens, pour ne pas dire se débrouillait, pour le traitement de ses déchets. Avec tous les risques infectieux et de protection de l'environnement encourus.

D'une part il y a les déchets médicaux assimilables aux déchets ménagers comme les emballages, donc sans risque direct pour la santé des personnes et de l'environnement, et d'autre part les déchets représentant un risque infectieux ou sanitaire. Il s'agit de ceux liés aux actes de soin (compresses, seringues, aiguilles, bistouris), ceux d'origine humaine (urine, sang, animaux de laboratoire), des produits chimio-thérapeutiques (antiseptiques, sérums, vaccins), des réactifs de laboratoire et de radiologie.

Et pour cerner les contours de la problématique, il faut rappeler que sont dit déchets médicaux dangereux, ceux issus des activités de soins prodigués dans les différentes structures médicalisées, les hôpitaux et autres. Ils sont généralement classés en deux catégories principales, selon leur degré de dangerosité.

