Cameroun: André Domfang - « Le tourisme, notre atout majeur »

Bangou a beaucoup de potentialités, mais son sol n'est pas très fertile. Nous comptons particulièrement sur le tourisme, notre atout majeur. Pour ce volet touristique, il faut saluer les projets en cours de réalisation. Le centre touristique de Francis Nana et le village muséographique font partie de ces projets. Le ministère du Tourisme et des Loisirs a déjà dégagé les fonds pour l'étude de faisabilité. Au niveau de Bapa, nous avons un musée exceptionnel, qui allie l'homme et la nature, avec des thèmes divers sur la pharmacopée, l'art culinaire, la tradition... Je n'oublie pas nos sites pittoresques, nos danses culturelles, nos grands festivals...

La commune de Bangou est orpheline. Notre maire, maman Rosette Mboutchouang, était pour nous le maire et la mère. Elle était vraiment tout pour nous. Certains projets initiés par elle ont abouti, avant son décès. Des écoles, des routes, le bâtiment de la sous-préfecture, etc. Elle savait tout déclencher.

