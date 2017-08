Mali: Elevage - La BID finance les filières viande rouge et lait

Le programme de développement intégré des ressources animales et aquacoles au Mali (PDIRAAM) doit permettre de développer les filières viandes rouge et lait. Son financement est assuré en grande partie par la banque islamique de développement.

Au Mali, l'Elevage et la Pêche sont peu développés par rapport à l'agriculture. Pour corriger ce déséquilibre, les autorités en charge de ces sous-secteurs ne cessent de déployer des efforts à travers la recherche et la mobilisation des financements.

Le financement des filières viande rouge et lait est conjointement assuré par la Banque islamique de développement (BID) et l'Etat malien pour un montant 13.722.620.440 f CFA. Il faut indiquer que la zone du projet filière viande rouge et lait couvre le sahel occidental et s'étend de la région de Kayes à celles de Koulikoro et Ségou et touche d'ouest en Est les cercles de Yelimané, Diéma, Nioro, Nara, et le nord des cercles de Kayes et de Niono.

Le lancement de ce projet a pour objectif de démarrer officiellement les activités du PDIRAAM notamment les filières viande rouge et lait. Il vise également à créer un cadre d'échange et de partage d'informations autour des mécanismes de mise en œuvre du projet avec l'implication de tous les acteurs concernés et à sensibiliser les parties prenantes sur les objectifs et résultats entendus du projet.

Le gouvernement du Mali a encouragé la conception et la mise en œuvre d'un programme d'envergure régionale en vue de mener la lutte contre la pauvreté et renforcer dans l'intégration la sécurité alimentaire au niveau du pays.