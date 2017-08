Cameroun: Qui allume la lune ?

Ce phénomène à la base de l'insécurité observée parfois, doit pourtant cesser. La génération montante qui l'entretient, est malade. La guérison ne viendra que d'un ensemble de mesures endogènes, insufflant le goût de l'effort et offrant des opportunités d'emploi et d'auto-emploi. Oui, comme c'est le souhait de tous, là-bas, le train de Bangou peut bien atteindre l'émergence, avant l'horizon 2035.

Effectivement, il fallait choisir Bangou, où beaucoup de jeunes et d'adultes préfèrent laisser la drogue commander leur vie. Bangou, où prospèrent des champs de cannabis, malgré leur destruction régulière par les gendarmes et policiers en poste dans la localité. Bangou, où un opiomane faisant le fou après son bouillon de onze heures, vous demandera : « Dis-moi, pauvre type, qui allume souvent cette sale lune ? » Bangou, où certaines concessions disposent de jardins intérieurs présentant des tiges de chanvre indien en guise de fleurs ornementales.

En juin 2007, une salle de cinéma de Yaoundé projetait « Confidences », de Cyrille Masso. Un film mettant en exergue les méfaits de la drogue, en milieu jeune. Le ministère de la Santé publique et le Comité national de lutte contre la drogue se trouvaient à la base de cette projection, inscrite, cette année-là, a un programme des activités liées à la célébration de la 20e Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Une séance ayant attiré de nombreux élèves, étudiants, chômeurs et adeptes du système D.

