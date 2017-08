Mali: Industrie - Bougouni se dote d'une unité de séchage et de stockage de fruits et légumes

Le ministre du Développement industriel, Mohamed Aly Ag Ibrahim et son collègue de la Promotion de l'Investissement et du Secteur privé, Konimba Sidibé ont effectué une visite dans une unité de séchage et de stockage de fruits et légumes à Bougouni

Située à 160 km au Sud de Bamako, Bougouni est une zone de maraîchage par excellence. D'où le choix de cette localité par Moussa Doumbia pour installer son unité. Bâtie sur 7h, la ferme de Fakoly est un projet de séchage et stockage de fruits et légumes par l'énergie solaire à la ferme du Groupe d'appui pour la modernisation de l'agriculture GAMA (Mali).

Les travaux du projet ont démarré depuis le mois de mai 2016 et sa mise en œuvre a été effectuée par la coopérative GAMA (Mali), l'Université de Niamey, Enda-Energie du Sénégal. La ferme a été financée par l'Agence régionale pour l'alimentation et l'agriculture (ARAA) de la CEDEAO à hauteur de 216,9 millions de Fcfa.

Le promoteur de la ferme Fakoly, Moussa Doumbia, a expliqué que l'objectif de son projet est d'assurer la sécurité alimentaire par la réduction des pertes de produits frais et des risques de marché dans l'espace CEDEAO à travers le séchage, le stockage et la commercialisation du gombo, de la tomate, de la pomme de terre et de la mangue.

La ferme emploie 40 personnes, dont 34 femmes et jeunes filles qui s'occupent de séchage et stockage des produits frais. Ici, on peut sécher par jour 120kg à 600 kg de produits frais. Quant à la recette journalière, elle varie entre 500 000 à 600 000 Fcfa. Son promoteur compte atteindre d'ici cinq ans 162,5 millions de Fcfa de chiffre d'affaires.

Le ministre de la Promotion de l'Investissement et du Secteur privé, a invité le promoteur à une gestion rigoureuse ainsi que la constance dans la qualité. De son côté, le ministre du Développement industriel a rappelé les facilités octroyés par le gouvernement aux jeunes industriels.