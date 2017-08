Algérie: Des financements de la BAD pour le plan d'investissements de Sonelgaz

Le Groupe Sonelgaz est décidé à mettre en œuvre son plan d'investissement malgré sa situation financière assez difficile, compliquée davantage par les difficultés à recouvrer ses créances auprès des abonnés ordinaires et des établissements publics et privés. La solution reste le recourt à des financements extérieurs.

Et la Banque africaine de développement (BAD) a affiché sa disponibilité à octroyer les crédits nécessaires à l'Algérie, considérant que les investissements dont a besoin Sonelgaz ont une portée régionale.

Les discussions pour conclure un contrat dans ce sens ont été lancées récemment. Le mois de mai dernier, le représentant de la BAD à Alger, lors d'une conférence de presse, avait déclaré que «l'Algérie veut s'endetter auprès de la BAD pour financer les projets d'investissement de Sonelgaz. Nous avons été approchés par les autorités algériennes pour prendre contact avec Sonelgaz et jeter un coup d'œil sur son programme d'investissements. J'ai effectivement rencontré, la semaine dernière, les plus hautes autorités de Sonelgaz qui m'ont présenté le programme d'investissement de la compagnie sur les dix prochaines années (2017-2027)».

Ce programme d'investissement avoisine les 50 milliards de dollars sur une période de 10 ans à raison de 5 milliards de dollars par an en moyenne. Et il intéresse la BAD, selon son représentant, du fait qu'il avait «non seulement une vision algérienne, mais qu'il comportait également une vision d'intégration africaine». «Nous comptons financer des projets dans le secteur de l'énergie en Algérie avant la fin de l'année en cours, des financements qui devraient se poursuivre l'année prochaine et durant les années suivantes», ajoutera-t-il.

C'est dans cette perspective que le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, ancien P-dg de Sonelgaz, a reçu, hier, le vice-président de la BAD, chargé de l'électricité, de l'énergie, du climat et de la croissance verte, Amadou Hott. Les entretiens entre les deux parties ont porté sur «le renforcement des relations de coopération entre l'Algérie et la Banque africaine dans le domaine de l'énergie», a indiqué le département de l'Energie, dans un communiqué rendu public le même jour.

Le représentant de la BAD prononcera des mots porteurs d'espoir pour la compagnie nationale. Il a affirmé sa satisfaction «de la coopération avec l'Algérie» et a exprimé sa disponibilité à «accompagner le Groupe Sonelgaz dans la mise en œuvre de son plan d'investissements et d'apporter une assistance technique pour la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement en matière d'énergie, notamment dans les énergies renouvelables, la maîtrise de l'énergie et l'efficacité énergétique».