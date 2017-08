Algérie: Vers la réduction du nombre des zones industrielles

«Une étude de terrain, menée par le ministère de l'Industrie en collaboration avec le ministère de l'Intérieur sur les 39 zones industrielles créées, a fait ressortir que les zones industrielles ne doivent pas être créées partout».

C'est ce qu'a tenu hier à signaler le ministre de l'Industrie et des Mines, Mahdjoub Bedda tout en ajoutant qu'il a été également constaté que plusieurs zones industrielles restaient inexploitées.

Le ministre qui animait un point de presse à l'issue d'une rencontre sur les PME, a indiqué qu'en conséquence, il sera procédé à une réduction non seulement du nombre des zones industrielles, mais aussi de l'enveloppe financière consacrée à ces zones, précisant qu'une partie de cette enveloppe sera orientée vers d'autres activités.

Dans ce cadre, il a souligné qu'un Conseil interministériel sur les zones industrielles se tiendra aujourd'hui. Pour rappel, lors d'un Conseil interministériel tenu il y a quelques jours sur les résultats d'une évaluation de la situation de ces zones, il a été relevé l'existence de 11 600 hectares de réserves foncières destinées à l'investissement en situation de non exploitation, dont 13 977 parcelles couvrant une superficie de 5 530 ha non attribuées se composant de 2 773 ha au niveau des zones industrielles et de 2 757 ha au niveau des zones d'activités.

Cette évaluation a également fait ressortir l'existence de 15 140 parcelles destinées à l'investissement, attribuées, mais non exploitées, couvrant une superficie de 6 132 ha réparties entre 3 183 ha de zones industrielles et 2 949 ha de zones d'activités.

Au terme de cette réunion, le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune a décidé de la création d'une commission interministérielle composée des trois ministères concernés, qui a été chargée d'élaborer un rapport détaillé, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la tenue de cette réunion, «sur la faisabilité ou non des zones industrielles nouvelles proposées par le ministre de l'Industrie et des Mines, et de préparer également les projets de textes nécessaires à la bonne utilisation et gestion du foncier disponible».

Notons que le Premier ministre a présidé ce Conseil interministériel, en présence des ministres, respectivement, de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, des Finances, Abderrahmane Raouya, et de l'Industrie et des Mines, Mahdjoub Bedda.