Burundi: « Que la lumière soit! »... Mais à quel prix ?

On sait déjà que depuis le début de l'année, le Burundi fait face à une pénurie d'électricité, suite à la diminution des eaux des lacs de retenue. Le cas emblématique étant celui du barrage hydroélectrique de Rwegura (la plus grande dont dispose le pays), où l'eau de ce barrage a baissé de 9,56m [passant de 2152 m (niveau maximal) à 2142,44 m]. Cette centrale hydroélectrique qui devrait produire 18 mégawatts depuis le début de l'année n'en produit que 4, voire moins pendant cette période sèche.

«L'essentiel, ce n'est pas que vous n'avez pas eu d'électricité comme vous le vouliez. Mais [... ] dorénavant vous pouvez en avoir avec le mois d'août» : une annonce faite par Come Manirakiza, ministre de l'Energie et Mines, ce 31 juillet.

Après des mois de délestages sans répit dans la ville de Bujumbura, le ministre de l'Energie et des Mines vient d'annoncer un retour à la normale. Une déclaration à l'arrière-goût amer... Dessin et commentaires du blogueur Alif.

