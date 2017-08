Cameroun: Administration territoriale - Deux inspecteurs généraux en poste

Ils ont été installés vendredi dernier par le MINATD René Emmanuel Sadi, qui leur a rappelé les enjeux et les défis de leurs nouvelles responsabilités.

A la faveur d'un décret présidentiel signé le 22 mai 2017, Gisèle Valérie Bekila, administrateur civil principal, a été promue Inspecteur générale chargée des questions électorales, en remplacement de Enow Abraham's Egbe, désormais président du Conseil électoral d'Elecam. Bekono Mama Claude, administrateur civil principal, est nommé à son tour Inspecteur général chargé de l'administration territoriale. Tous les deux occupaient avant leurs nominations des fonctions d'inspecteur au MINATD.

« Cet acte du chef de l'Etat s'inscrit dans la promotion du mérite, mais surtout celle de promouvoir le genre », a relevé d'entrée de jeu René Emmanuel Sadi. « Avec la première femme qui accède ce jour au poste d'Inspecteur général chargé des questions électorales au MINATD, après des actes dans ce sens dans la préfectorale, le chef de l'Etat opère une mue silencieuse dans la promotion du genre aux postes de responsabilité de plus en plus importantes », a tenu à souligner le MINATD. Il s'agit également de son point de vue, du moyen d'impulser une dynamique nouvelle dans le fonctionnement des services et l'élaboration de la mise en œuvre et de l'évaluation de la politique du gouvernement en matière d'administration du territoire, de protection civile et de décentralisation.

