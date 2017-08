Cameroun: Akwa - A l'ombre de Mbappe Lepe

Situé au cœur de la ville, le stade enregistre une activité régulière.

Activités sportives et culturelles. Le stade Mbappe Lepe, érigé au quartier Akwa, est un site régulièrement animé. Actuellement, il abrite par exemple le championnat de vacances « Minjec Akwa Foot 2017 ». Ce 24 juillet en matinée, il y avait donc du monde, et même un vendeur de tickets à l'entrée. « 100 francs ». Le site, comme celui de Bonamoussadi, servira de stade d'entraînements pour les équipes disputant la CAN. Et pour cela, il sera transformé. « On va réhabiliter toute l'infrastructure : gradins, pelouse, parkings, etc. », confie un membre de la direction de ce stade. « Il sera réhabilité à 100% », insiste-t-il.

De fait, l'infrastructure a été visitée et inspectée à plusieurs reprises par diverses équipes techniques, en vue du tournoi continental. Elles ont pu évaluer la qualité de sa tribune, faite de poutres métalliques et entièrement recouverte. Elles auront sans doute constaté la nécessité de travailler sur la question du drainage des eaux Les jeunes pensionnaires d'une école de football qui s'y entraînaient ce lundi matin auraient assurément apprécié de jouer sur un terrain sans flaques d'eau, sans portions boueuses. Voyons ce qu'il en sera après la réhabilitation totale.