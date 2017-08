Cote d'Ivoire: Agboville / Journée internationale de la femme africaine - Un don de médicaments et des consultations médicales gratuites offerts par le REFA

Avant d'aborder le second tour des éliminatoires du CHAN 2018, la Côte d'Ivoire va perdre certains… Plus »

En l'honneur à cette grande dame battante, une journée fut promulguée officiellement par l'ONU et l'OUA, le 31 juillet 1962 au cours de laquelle toutes les femmes africaines se sont réunies à Dar-Es-Salam et ont créé la 1ère organisation des femmes africaines du continent : la conférence des femmes africaines (CFA). Notons que des femmes entreprenantes ont été récompensées par le REFA.

L'Ong dont le credo est : s'informer, se former, entreprendre et s'épanouir veut engager davantage les femmes dans l'entrepreneuriat féminin à travers des plateformes et des projets de vente d'attiéké, de ferme, de pisciculture et dans le domaine culturel où un festival culturel verra bientôt le jour.

Le REFA qui, selon Michelle Piardon Bah, présidente dudit réseau, qui a pour mission de promouvoir, développer et soutenir l'entrepreneuriat féminin en vue d'un développement économique durable, se veut un creuset privilégié de réflexions collectives, de valorisation de la réussite et de développement de partenariats d'affaires.

