Ile Maurice: Décédé en Suisse - Le frère du Mauricien José Jackson apprend la nouvelle de sa mort à travers Facebook...

«José était quelqu'un de cool. Il aimait plaisanter et prenait toujours la vie du bon côté. Je ne l'ai jamais vu se mettre en colère. Je garderais toujours un bon souvenir de lui», dit Joyce Dorothée, la sœur de José. Ce dernier était très proche d'elle ainsi que de ses sept frères. Elle raconte qu'il faisait de son mieux pour rester en contact avec sa famille et avait récemment parlé à son frère aîné, Didier. Ce dernier était au travail lorsque sa femme lui a annoncé la terrible nouvelle. Ils ont eu la lourde tâche d'annoncer la triste nouvelle à leur père, Joseph. Le vieil homme a fait un malaise en apprenant le drame.

José Jackson a quitté ses proches, il y a trois, ans pour se rendre en Suisse. Il travaillait dans une banque et avait rencontré l'élue de son cœur, Dorine, une Mauricienne établie là-bas. C'est elle qui a été alertée en premier par la police. Les deux tourtereaux projetaient de s'unir à la fin de l'année et ils avaient déjà fait tous les préparatifs.

Les proches du jeune Mauricien ignorent les circonstances exactes du drame. Un des frères de José Jackson raconte qu'il a vu la nouvelle sur Facebook sans savoir qu'il s'agissait de son frère. Le trentenaire a été retrouvé avec deux entailles profondes à l'intérieur du bras et au niveau du coude. Une artère aurait été sectionnée. Et selon des témoins, il se serait vidé de son sang.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.