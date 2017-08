Ile Maurice: Messages de la discorde - Après l'enseignante et le ministre Sesungkur, au tour de l'avocat de porter plainte

Cela, après des déclarations «diffamatoires» faites à son encontre par le ministre. A l'express dimanche, ce dernier avait déclaré : «Pa bann avoka saroyar ki pou désid kour la zistis.» Sudhir Sesungkur donnait la réplique à l'homme de loi, qui avait déclaré, vendredi 28 juillet, que «the minister Sesungkur will eventually be arrested».

Après que le ministre de la Bonne gouvernance a porté plainte contre une enseignante qui l'accuse de lui avoir envoyé des textos enflammés, et vice versa, c'est désormais au tour de l'avocat de Pamela Seedheeyan, Me Vikash Teeluckdharry, de porter plainte contre Sudhir Sesungkur.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.