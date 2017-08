Ile Maurice: Désespéré, il avait essayé de rencontrer le PM pour trouver un emploi - Un bon samaritain vole au secours d'Ajay Soondar

Le chef d'entreprise, qui a souhaité garder l'anonymat, est aussi très enthousiaste. «Ajay a l'air d'être un honnête homme», confie-t-il. Et le salaire dans tout ça ? Sans divulguer le montant, Ajay explique que c'était plus que ce qu'il ne pouvait espérer. «Linn dimann mwa si mo konn lav loto osi. Li pou donn mwa enn lamoné an plis pou sa», précise-t-il.

Son cas avait ému les lecteurs et les internautes. Samedi 29 juillet, Ajay Soondar, larmes aux yeux et lettre à la main, s'était rendu au Sun Trust pour essayer de rencontrer le Premier ministre, Pravind Jugnauth, afin de lui demander de lui trouver un emploi.

