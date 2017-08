Cote d'Ivoire: Diabaté Abdoulaye lance sa campagne "football d'accord, école d'abord"

« Il est important de préparer l'après-foot. Et lorsqu'un joueur a négligé l'école au détriment du football, il est à la merci des faussaires dans le milieu lorsqu'il veut signer un contrat. Il faut allier l'école et le football pour se donner une chance de réussir à 100% dans la vie ».

Ces propos sont de Diabaté Abdoulaye agent de joueur et Directeur général Lanfiara Management Sport(LMS). Il les a tenus le jeudi 28 juillet 2017, au Palm club à Cocody à la faveur de la présentation de sa nouvelle campagne. » Football d'accord, école d'abord ».

Une campagne présentée à des ex- internationaux et techniciens chevronnés, ce qui l'ont poussé à sensibiliser les jeunes footballeurs. Pour Diabaté Abdoulaye, les jeunes africains ne doivent pas tourner le dos aux études à cause du football. Ils doivent pouvoir allier sport et études.

Car, fait-il remarquer, sur 10 joueurs d'un centre de formation, seulement un seul pourra avoir la chance de signer un contrat pro. « Pourquoi délaisser l'école pour une petite chance alors qu'avec l'école, on a tout à gagner.

Nous invitons tous les organismes nationaux et internationaux à nous venir en aide pour imposer la vision, football d'accord, école d'abord », a-t-il lancé.

Après son exposé, des internationaux tels que Diomansy Camara du Sénégal, Cyril Domoraud de la Côte d'Ivoire et l'ex-sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Yéo Martial, ont salué cette initiative, avant d'inviter l'ensemble des jeunes footballeurs à aller l'école. Namana Fadiga et Touré Clémentine respectivement gloire du handball ivoirien et sélectionneur des Éléphants-dames ont également abordé dans le même sens.