Congo-Kinshasa: « TELEMA » - Une nouvelle plateforme politico-citoyenne pour la libération du pays

La nouvelle plateforme politico-citoyenne dénommée « TELEMA » effectué sa sortie officielle devant la presse le vendredi 28 2017 à l'hôtel CANA dans la commune de Gombe.

A en croire déclaration faite par les membres de la coordination de structure, Cédric Mudianta et Adolphe Amisi, ce regroupement composé des jeunes venus de touts bords, qui ont pris conscience leurs responsabilités en tant que peuple congolais, de libérer le de l'état d'occupation, conformément à l'esprit de l'article 64 de Constitution et à la déclaration de la lettre de la CENCO qui tout congolais à se mettre débout car le pays va très mal.

«Nous jeunesse congolaise, refusons solennellement d'être comme des marches-pieds pour servir des intérêts des égoïstes et sans projet réel pour notre pays ; Décidons de ce fait créer une plateforme politico-citoyenne, dénommée « TELEMA » ( en français) pour identifier, conscientiser et ambitionner leadership politique de rupture, avec des jeunes totalement dévoués, désintéressés et intègres, capables de porter la noble mission transformation économique et sociale de la RDC, en étant eux-mêmes la fois les exemples et l.es modèles d'abnégation, de droiture, compétence et de patriotisme dont notre société a tant besoin » déclaré le coordonnateur de « TELEMA ».

Selon Cédric Mudiantu, la décision de la création de cette par les jeunes membres de « TELEMA » est la conséquence du d'une carence d'hommes dotés d'un projet politique couplé d'un élevé de responsabilité et d'un amour profond pour la République.

D'où leur mission de construction une société profondément reformée, en harmonie avec elle-même et offrant des d'épanouissement individuel et collectif à tous. Un rêve, a-t- affirmé, qui doit être porté par une nouvelle race de congolaises et congolais ayant à cœur le devenir de la démocratique du Congo et épris des valeurs de liberté, de et de justice sociale.

Les membres de la coordination de « TELEMA » ont saisi cette pour appeler tous les jeunes, toutes tendances confondues, à massivement la plateforme et d'en faire, enfin, le dernier pour la refondation de leur patrie et de consacrer la longtemps attendue par le peuple.

Ils ont insisté par ailleurs sur les valeurs devant caractériser jeunes rassemblés au sein de TELEMA, qui se doivent d'être à tous points de vue ç travers leur dévouement à l'intérêt général, l'ardeur au travail, l'intégrité, la réceptivité aux concrètes des congolais, la transparence dans les actions l'obligation de rendre compte.