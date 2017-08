Congo-Kinshasa: Nouveau rappel de l'ONU - Elections en 2017 !

En dépit de la mise en place d'un gouvernement piloté par le Premier ministre Bruno Tshibala et d'un Conseil National de Suivi de l'Accord du 31 décembre 2016 placé sous la présidence de Joseph Olenghankoy, les Nations Unies continuent de considérer le compromis politique de la Saint Sylvestre comme au point mort.

Après que le Secrétaire général de cette institution planétaire ainsi que le Conseil de Sécurité se soient plus d'une fois exprimé à ce sujet, la dernière sortie médiatique en date est signée El GhassimWane, Sous-secrétaire général de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix.

De passage à Kinshasa, où il a rencontré plusieurs décideurs politiques dans le cadre de la revue stratégique de la Monusco (Mission des Nations Unies pour la Stabilisation au Congo), il a rappelé, avec force, que « l'Accord du 31 décembre 2016 doit intégralement mis en œuvre et tout doit être fait à cette fin. Et, évidemment, sur ce plan, le Congo peut compter sur l'accompagnement des Nations Unies ».

Selon ce haut cadre onusien, l'application intégrale de l'Accord de la Saint Sylvestre devrait avoir comme point de chute la tenue des élections en décembre 2017 au plus tard. Il a, pour ce faire, qu'il est venu à Kinshasa pour « l'examen des voies et moyens, les meilleurs, pour adapter la mission au contexte actuel et évidemment au contexte qui suivra la mise en œuvre réussie de l'Accord du 31 décembre 2016 ».

El Ghassim Wane a souligné, au passage, que dans l'entendement Nations Unies, l'Accord du 31 décembre 2016 devrait être selon l'esprit et la lettre de la Résolution 2348 du Conseil Sécurité, qui donne mandat à «la Monusco de l'appuyer sans réserve, manière à consolider les acquis de la paix en territoire congolais».

Les observateurs pensent que les faucons de la Présidentielle qui se sont inscrits dans le schéma du « glissement »

et partant, du passage en force non seulement face aux politiques et sociales internes opposées à la violation de l'Accord la Saint Sylvestre, mais aussi à la communauté internationale,

devraient faire attention à la position de cette dernière qui reconnaît par l'architecture institutionnelle assise sur l' particulier galvaudé le 27 avril 2017.

La multiplication des appels au respect de l'Accord du 31 2016, qui cache de moins en moins, l'agacement des extérieurs de la RDC, auxquels se sont jointes les institutions Bretton Woods, est à percevoir comme une série de mises en garde qui,

le moment venu, peuvent tourner mal pour les architectes du glissement du second et dernier mandat du Chef de l'Etat. sanctions déjà articulées contre des responsables politiques militaires jugés coupables du blocage du processus électoral commanditaires des violations massives des droits de l'homme, ne pas un bon signal pour le futur collectif.

La grande inconnue de l'heure est de savoir si les Nations Unies, ne cessent d'inviter le pouvoir en place à revenir aux fondamentaux l'Accord du Centre Interdiocésain, vont laisser le processus congolais s'enliser dans une transition à durée indéterminée, comme crépuscule du règne du Maréchal Mobutu Sese Seko. C'est le lieu s'interroger sur la capacité de Kinshasa à soutenir un bras de avec la communauté internationale, dans un contexte de grave économique et sociale, de fortes turbulences politiques et de « chauds » d'insécurité dans plusieurs parties du territoire national.