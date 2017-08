Congo-Kinshasa: La Suisse soutient l'Accord de la Saint Sylvestre

« Les acteurs politiques en République Démocratique du Congo ont trouvé un compromis majeur à la fin de l'année passée avec l'Accord de la Saint-Sylvestre. Je suis convaincue que cet Accord peut servir de base à une solution durable, et j'espère que ce compromis sera appliqué de bonne foi ».

Ce propos est de l'ambassadeur de la Confédération helvétique en République démocratique du Congo, Mme Siri Walt. Elle l'a tenu dans son discours de circonstance prononcé, le lundi 31 juillet dans le jardin de l'ambassade, à l'occasion de la célébration de la fête nationale suisse à Kinshasa.

La diplomate suisse qui a basé son intervention sur le modèle de pays axé sur le dialogue, a relevé beaucoup de ressemblances entre République Démocratique du Congo et la Confédération helvétique.

Elle a renseigné que l'unité de la Suisse est basée sur valeurs, notamment la cohésion nationale, le dialogue, le compromis, et la solidarité. Car, la Suisse comprend, à l'instar de la RDC, plusieurs diversités linguistiques et culturelles. On trouve en plusieurs communautés linguistiques telles les italophones, néerlandophones, germanophones et francophones. Et tout le monde en harmonie.

Pour l'ambassadeur Siri Walt, la cohésion de la Suisse ne va pas soi. Elle n'est pas, non plus basée sur une langue ou une culture, mais sur la volonté commune de vivre ensemble.

« La RDC est un pays d'une grande diversité comme la Suisse. sa taille énorme, j'étais impressionnée par la fierté des gens j'ai rencontrés d'être Congolais. Je crois que promouvoir volonté de vivre ensemble et de ne pas jouer la carte ethnique dans l'intérêt de toute la nation congolaise ». A travers témoignage, l'ambassadeur suisse en RDC invite les Congolais cultiver l'amour et la solidarité, en privilégiant l'intérêt en lieu et place de la satisfaction égoïste. Ci-dessous le Mme Siri Walt :