Madagascar: DESTINATION SURPRISE - Nosy Soa Park - Un jardin zoologique naturalisé sur une île

Un parc de jeux pour enfants a été aménagé à Nosy Soa Park.

Le promoteur a restauré et aménagé cette île ravagée par des feux de brousse en permanence en plantant 9 000 arbres forestiers et en introduisant un couple de lémuriens.

Nosy Soa Park est une réserve naturelle à vocation pédagogique et touristique. Elle s'étend sur une île de 1km de circonférence avec une superficie totale de 8ha 80 ares. Localisée dans le fokontany d'Andranobe, commune Ambatoloana dans la région Analamanga, elle est à 1h de route sur la RN2 jusqu'à Ambatoloana et 20 mn de piste praticable en toute saison vers Mantasoa puis 10mn de bateau. En effet, Nosy Soa Park est un jardin zoologique naturalisé sur une île à mi-parcours longitudinal du grand lac de Mantasoa.

Noire de cendres. Il faut savoir que cet endroit a été ravagé par les feux de brousse en permanence surtout avant 2002, l'année de prise en main de l'île. En effet, ce lieu était toujours en proie à un embrasement suite aux imprudences des pêcheurs sur le lac de Mantasoa qui campaient et bivouaquaient sur l'île sans éteindre leurs foyers. Son promoteur a ainsi décidé de restaurer et d'entretenir cette petite île toute noire de cendres.

Des espèces faunistiques et floristiques résistantes aux feux y ont été inventoriées et protégées. Cette réserve naturelle pourrait ainsi servir de laboratoire de grandeur nature servant à étudier les espèces ayant une capacité naturelle de survivre aux feux ainsi que leur évolution et leur comportement dans un site restauré. L'observation des comportements des animaux en cohabitation n'est pas en reste.

Ce lémurien aime bien jouer avec les visiteurs.

Plantation d'orchidées. En outre, le promoteur a planté 9 000 arbres forestiers dont du « Ravintsara » et des arbres d'eucalyptus et de pins de différentes espèces ainsi que des espèces de bois précieux, depuis 2002. Et plus de 500 arbres fruitiers dont la plus grande partie constitue des espèces de bananiers, ont été également cultivés à Nosy Soa Park. Dans la foulée, c'est un endroit idéal pour la plantation des orchidées.

Et du côté faunistique, on y trouve une collection des espèces de lémuriens, de tortues, de grenouilles, de caméléons et d'oiseaux. Le promoteur a ensuite eu l'idée d'introduire un couple de lémuriens nommé Bicky et Bickette, qui était en captivité dans une cage, mais mis en liberté sur l'île en 2010. Il y a vécu heureux tout en donnant naissance à deux mâles, a-t-on appris.

Produits phares. Par ailleurs, le promoteur a aménagé ce parc naturel afin d'accueillir des visiteurs, tant nationaux qu'étrangers. En fait, un chalet d'accueil, un parc de jeux pour enfants et des aires de repos y ont été déjà construits.

Après la sensibilisation de la population locale à la lutte contre les feux de brousse, cet îlot a été aménagé. Des chemins d'accès menant vers le site de parcage des animaux ont été tracés. La mise en place de Nosy Soa Park a également pour objectif d'implanter des produits phares du tourisme de découverte tout en contribuant à la conservation et à la sauvegarde du patrimoine national en vue de les faire connaître au grand public.

Le promoteur prévoit en même temps d'installer un centre d'interprétation de l'environnement et de documentation.