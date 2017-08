Madagascar: Nouvelles monnaies - Adaptation difficile des particuliers

Une attitude qui se traduit par un adage que bons nombres de malgaches utilisent souvent. « Sarotra ny miala amin'ny maha zatra », traduit littéralement et librement par « il est difficile de se défaire de nos habitudes ». Ainsi, à en croire Haingo Aimée, marchande du quartier de Betongolo « l'habitude des anciens billets fait qu'il est difficile d'accepter les nouveaux ». La marchande de Betongolo d'ajouter que « beaucoup de gens n'ont pas encore entièrement adopté les nouveaux billets faute de sensibilisation ». Des malgaches pourraient donc actuellement ignorer l'existence des nouvelles monnaies. Ce qui pourrait tout à fait être possible vu l'enclavement de nombreuses communes.

Percée difficile pour les nouvelles monnaies malgaches. En effet, deux semaines après leurs sorties officielles, les nouveaux billets ne sont pas encore adoptés par les citoyens et citoyennes du Pays. Les marchands et détenteurs d'épiceries des divers quartiers des villes malgaches rallent en effet dès qu'ils reçoivent les nouveaux billets. Outre les raisons liées à son « design » qui a fait polémique aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les marchés et épiceries des quartiers, il y a également une attitude purement et simplement malgache qui est « le refus (la peur ?) du changement ».

