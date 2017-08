Madagascar: Football - Le sommet national féminin à Mahajanga

Pour une fois et comme on a du temps pour bien mettre en place la sélection pour Harare, le staff technique a de la marge pour bien ficeler le dossier. Et se mettre sur les traces des Barea qui sont restés sur une belle série de neuf matches sans défaite dans l'arène internationale.

Certes il y a les cadres pour ne citer que Sophie Faraniriana et la petite Tina mais on est impatient de voir les autres joueuses qui sont à même de remplir leur mission.

Un noyau dur. Outre les joueuses d'Analamanga issues des trois clubs avec SabNam, MIFA et ASOT, on verra le Stade Olympique de Menabe de Boeny, les Tuléaroises de l'AS Comato, l'ASKAM d'Itasy, les Antsirabéennes du FC PRESCOI ainsi que les Fianaroises de l'ASCUF.

L'initiative de la commission du football féminin est louable dans la mesure où ces trois étapes vont servir de base de détection pour les futures joueuses de l'équipe nationale et plus particulièrement celles qui vont défendre nos couleurs au Cosafa Cup à Harare.

