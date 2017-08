Madagascar: S'en remettre à Dieu

La série noire continue. Après l'accident d'Anjozorobe qui a fait au total 43 victimes, celui qui est survenu, avant-hier à 20 km d'Ankazobe enregistre un bilan encore plus lourd d'une cinquantaine de morts et de plus de 80 blessés.

S'en remettre à Dieu

Les victimes, pour la plupart des jeunes membres du STK (branche jeunesse chrétienne du FJKM) étaient en partance vers Mahajanga, pour une réunion nationale. A priori, l'origine de l'accident est une défaillance technique puisque le chauffeur de l'autocar à étage a raté un passage de vitesse.

Les enquêtes détermineront les causes exactes de l'accident, et s'il y a eu négligence, les fautifs seront sanctionnés. En tout cas, cet accident interpelle, une fois de plus les autorités responsables de la sécurité routière quant à l'application stricte des mesures légales et réglementaires en vigueur. Si les autorités font preuve de rigueur dans les contrôles techniques de ces énormes voitures de transport en commun, les possibilités d'accident de ce genre seraient considérablement réduites.

Mais cet accident a aussi démontré la solidarité dont ont fait preuve la population malgache en général et les chrétiens plus particulièrement les fidèles du FJKM. D'Ankazobe à Antanarivo, les gestes de solidarité se sont multipliés. A l'HJRA, nombreux sont les volontaires qui ont fait don de leur sang.

Au Foibe FJKM, l'élan de solidarité est également de mise pour venir en aide aux rescapés et aux familles des victimes. Le couple présidentiel et des membres du gouvernement étaient également venus pour apporter encouragement et réconforts aux personnes touchées par ce tragique accident. Mais le fait le plus marquant de ce triste événement c'est aussi l'union dans la prière manifestée par les fidèles. Sur ce point, d'ailleurs, Hery Rajaonarimampianina n'a pas manqué de lancer un appel à tous pour s'en remettre à Dieu.

Une manière en somme de reconnaître que sans l'aide divine, on ne peut vraiment pas supporter ce genre de malheur. Et pas seulement pour les malheureux passagers, puisque en fait c'est tout le pays qui a besoin de se tourner réellement vers Dieu pour sortir enfin du gouffre de la pauvreté qui fait énormément de victimes.