Madagascar: FOCAD - Santé - Formation continue à distance pour les professionnels de la santé

Lancement, le 21 juillet dernier, de la Formation Médicale Continue à Distance ou FOCAD-Santé, au Mauritius Institute of Health ou MIH.

C'est la concrétisation du projet de mise en place d'une plate-forme à distance pour la formation continue des professionnels de la santé et du corps médical au MIH, initié et soutenu par l'Agence Universitaire de la Francophonie Océan Indien. Une formation en adéquation aux besoins locaux.

L'initiative du projet vient d'une forte demande des professionnels de santé à se former davantage et d'une volonté politique de promouvoir la formation continue. La mise en place de nouvelles organisations pédagogiques s'appuyant sur le numérique est au cœur de ce partenariat entre l'AUF et le MIH.

Partenaire de l'enseignement supérieur au service du développement économique et sociétal, l'AUF apporte son expertise au projet notamment sur le renforcement des capacités logistiques, techniques et humaines, mais également l'appui à la diversification du catalogue de formation et la qualité du service et l'accompagnement des premières formations. En adéquation avec les besoins locaux, cette formation vise, sur le long terme, à contribuer à l'amélioration de la santé à Maurice.

L'appel à candidatures est ouvert jusqu'au 6 août et les cours débuteront le 14 août. Pour en savoir davantage ou pour s'inscrire, une visite s'impose au :

http://mih.govmu.org/English/Training/Pages/FOCAD-Sant%C3%A9.aspx