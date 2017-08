Madagascar: Festivals - Angaredona et Somaroho font bouger Mada

Toofan, invité international du Somaroho, en concert demain soir.

Deux festivals dans deux grandes villes de Madagascar, pour deux ambiances. On ne sait plus où donner de la tête. Au Nord, à Nosy Be avec le Somaroho, appuyé par Telma, et un peu plus dans le Sud, à Ambositra, où la musique malgache résonnera dans toute la ville, avec le festival Angaredona, initié et organisé par Rajery. A chacun son style !

De Nosy Be à Ambositra, la musique est en fête. C'est la pleine période des vacances, mais surtout des festivals, événements d'envergure que les habitants de chacune des régions concernées attendent avec impatience. Sous le soleil de Nosy Be donc, l'ambiance de la musique tropicale va chauffer encore plus l'atmosphère, avec des artistes de tout le pays. Les festivités débuteront demain soir, au stade d'Ambodivoanio, avec Black Nadia, Shyn, Bram's, Ny Ainga et DJ Mourchidy, avec comme invité spécial le groupe Toofan.

Comme chaque année, ce grand rassemblement animera toute la ville de Nosy Be. Car personne ne veut rater une miette de ces concerts où le public aura l'occasion de voir de près, ou du moins en vrai, des stars de la musique tropicale du moment. Wawa, dans l'organisation, avec Telma, voit grand. Et cela pour le plus grand plaisir de tous !

Angaredona. Autre endroit, autre ambiance, mais toujours de la bonne musique au menu. A Ambositra, le festival Angaredona a débuté hier avec le vernissage de l'expo sur les instruments de musique traditionnelle, et les premiers jours des ateliers de chant, de danse, de percussion, de valiha et les jeux d'enfants dans le cadre du Kilonga Milalao.

Suite ce jour avec le concours de musique du terroir avec Zafindraony, Vakodrazana, Sodina, Sokela, Kidodo. Ce festival anime toute la ville d'Ambositra et attire les populations des régions riveraines. Pour cette deuxième édition, Rajery veut asseoir la notoriété de la ville d'Ambositra et faire d'elle le cœur de la musique du terroir malgache. Et ce n'est que le début !