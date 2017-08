Dans le cadre d'une quête de performance continue de ses objectifs, Charles Koffi Diby, président du Conseil économique social, environnemental et culturel (Cesec) a signé une convention de partenariat avec le Centre ivoirien de recherches économiques et sociales (Cires). La cérémonie a eu lieu le mardi 1 août 2017, au Plateau, dans la salle des Pas perdus de l'Institution dont il a la charge.

La signature de cette convention entre le (Cesec) et le (Cires) va permettre au conseil économique social, environnemental et culturel d'introduire une démarche scientifique et technique dans sa gouvernance, en fournissant des données actualisées fiables pour les études, rapports et avis à émettre .

Le Président Charles Koffi Diby s'est réjouie de cette signature de convention de partenariat. « Par ce partenariat, notre institution et le Centre ivoirien de recherches économiques et sociales mettront en commun leurs capacités d'expertise afin d'apporter leur concours au développement de la Côte d'Ivoire.

Ce partenariat va apporter une impulsion nouvelle au dynamisme de notre institution, car cet institut de recherche demeure un haut lieu de réflexions et d'excellence dont le rayonnement et la réputation vont au-delà de la Côte d'Ivoire », a souligné le président du Cesec.

Qui s'est dit convaincu que dans cette expérience, il ne ménagera aucun effort pour donner plein vie à ce partenariat et répondre ainsi aux attentes respectives. » Et d'ajouter : «l'ambition du chef de l'Etat est de faire de la Côte d'Ivoire un Etat émergent à l'horizon 2020.

Et c'est pour cette raison qu'il revient, à notre institution qui est une instance de réflexions et de conjugaison de la riche diversité des compétences, de se donner les moyens matériels et cognitifs, afin de jouer pleinement son rôle pour le bien de la Côte d'Ivoire et le bonheur de nos braves populations ».

Avant d'inviter tout le personnel, les conseillers et les partenaires à redonner le dynamisme nécessaire afin de produire des avis pertinents pour la réussite de leur mission»

Quant à Ibrahim Diarra, président du Centre ivoirien de recherches économiques et sociales, il a réaffirmé l'engagement de son équipe à faire en sorte que ce partenariat soit non seulement une réussite, mais de favoriser de nombreux partenariats avec d'autres institutions de la République en vue de consolider le sentier de l'émergence voulu par le chef de l'Etat ivoirien.

Il faut noter que c'est N'guessan Kouadio Claude, secrétaire général du conseil économique et sociale qui a signé la convention au nom de Charles Koffi Diby.

Et cette cérémonie a pris fin par une dédicace de l'ouvrage intitulé " Analyse économique de l'éducation en Afrique sub-saharien " dont Prof. Joseph Yao Yao et Dr Patrick N'gouan en sont les auteurs.