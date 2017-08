Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - Un studio d'enregistrement vidéo pour l'Université virtuelle

L'Association 3535 avec le concours du réseau de l'Institut Français et de l'Ecole Supérieure de… Plus »

Et les Tic sont au cœur de cette vision. C'est ainsi qu'en plus de la construction de salles multimédias, l'université virtuelle de Côte d'Ivoire a été ouverte et a en enregistré au mois de février 2017 plus de 35000 étudiants. «

Mme Bakayoko a expliqué que la vision du président de la République et du gouvernement est de construire un système d'enseignement supérieur de qualité et compétitif.

Car ce studio a été offert à l'Université virtuelle dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles (Amurge), à travers le contrat de désendettement (C2D).

Copyright © 2017 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.