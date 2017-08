Afrique: CAN 2021/ Le president Alassane Ouattara - "La Côte d'Ivoire sera prête"

La Côte d'Ivoire sera prête à accueillir la CAN 2021. Cette phrase a été lâchée par le pré- sident de la République de Côte d'Ivoire, le lundi 31 juillet dernier. En visite officielle en Sierra-Leone, Alassane Ouattara s'exprimait sur les récents changements décidés par la Confédération africaine de football (CAF).

Des recommandations arrêtées par le symposium tenu à Rabat au Maroc et validées le Comité exécutif de l'instance faîtière du football continental.

«Nous prenons acte de la décision d'augmenter le nombre d'équipes participantes (de 16 à 24) et la Côte d'Ivoire a les infrastructures nécessaires», a rassuré le président ivoirien.

Un optimisme motivé par la réussite des 8es Jeux de la Francophonie (21 au 30 juillet 2017) organisés par le pays avec la construction de nouvelles infrastructures sportives et la rénovation de plusieurs autres.

«Il y a quelques jours, nous avons accueilli les Jeux de la Francophonie avec 4000 athlètes venus de 54 pays. Donc, la Côte d'Ivoire a les infrastructures », a ajouté le chef de l'Exécutif ivoirien.

Mieux, Alassane Ouattara n'occulte pas de construire de nouvelles enceintes sportives pour faire face au grand nombre d'équipes attendues en 2021.

Et dans tous les cas, nous allons continuer jusqu'en 2021 à construire les infrastructures nécessaires pour accueillir la phase finale», a-t-il précisé. Le plus gros chantier de Feh Kessé La Côte d'Ivoire a été désignée pour abriter la CAN 2021. Au moment de l'attribution, c'était 16 formations qui étaient attendues.

Ainsi, la Côte d'Ivoire s'était engagée à construire un stade de 60000 places, un don de la République de Chine, à Ebimpé, la banlieue abidjanaise.

Deux autres stades doivent être construits à Korhogo au Nord et à San Pedro (Sud-Ouest). Avec la nouvelle donne, la Côte d'Ivoire devrait augmenter son offre avec deux autres terrains. Pourquoi pas à Abengourou ou à Bondoukou à l'Est et à Man à l'Ouest.

Les terrains de Bouaké et Yamoussoukro devant être rénovés. Gagnoa et Daloa restent aussi des possibilités. Nommé récemment président du Comité d'organisation de la CAN 2021, Feh Kessé Lambert doit faire face à son plus gros chantier.

La construction des infrastructures de jeu. L'édition 2019 a été attribuée au Cameroun. Mais des doutes subsistent quant à la capacité du pays à tenir le pari avec les nouveaux changements qui induisent de nouveaux investissements.