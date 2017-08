L'Association 3535 avec le concours du réseau de l'Institut Français et de l'Ecole Supérieure de… Plus »

Nous avons décidé de fixer un certain nombre de conditions pour le quatrième opérateur. Si demain quelqu'un arrive et est en mesure de respecter ces décisions, nous étudierons la question avec lui », a développé Bruno Koné.

A savoir le modèle économique, les marges et le taux de rentabilité interne, les contreparties financières, les assurances par rapport aux engagements d'investissements, les assurances par rapport à la reprise d'une partie du personnel des sociétés qui n'opèrent plus, etc.

Alors que sa désignation s'est faite conformément à la procédure d'octroi d'une 4ème licence, un processus conduit par l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (Artci) et le ministère de l'Economie numérique et de la Poste. Cette compagnie libyenne opérant déjà dans plusieurs entreprises TIC, ailleurs, dans le monde avait été choisie relativement à ce qu'elle proposait.

Pas de tonalité chez le quatrième opérateur de téléphonie mobile. L'entreprise LPTIC (Société postale de télécommunications et d'informatique de la Lybie), connue officiellement depuis septembre 2016 à l'issue d'un appel d'offres organisé par le gouvernement ivoirien, comme le quatrième opérateur de téléphonie mobile après Côte d'Ivoire télécomOrange, Mtn et Moov, n'a jamais démarré ses activités.

